Ferre nos conquistó a todos tras sus participaciones en 'Supervivientes' y 'La casa fuerte' por su gran sentido del humor y el buen rollo que trasmitía. Tanto en uno como en otro siempre nos sorprendía con sus extravagantes estilismo. No obstante, su último cambio ya no ha dejado sin palabras. Y es que el ex participante de 'Super Shore' ha dejado a un lado el moreno para dar paso al rosa. Sí, muy fuerte... pero no es lo único que han publicado los famosos hoy. Ficha los mejores posts de este 3 de septiembre en QMD!

3 Ver esta publicación en Instagram Mermaids don’t lose sleep over the opinions of shrimp. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 3 Sep, 2020 a las 1:31 PDT Paris Hilon, de sirena La 'celebrity' ha subido este vídeo tan original a sus redes, en el que se ha convertido en una sirena. Vamos, una fantasía todo.

4 Ver esta publicación en Instagram Patria querida... 💚 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 3 Sep, 2020 a las 12:48 PDT Lara Álvarez recuerda su tierra La presentadora de 'Supervivientes' ha pasado el verano en Asturias, su lugar favorita en el mundo. A pocos días de terminar la época estival, Lara ha querido recordar los bonitos paisajes de su tierra.

5 Ver esta publicación en Instagram i 💛 lakes Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 3 Sep, 2020 a las 12:46 PDT Kendall Jenner, espectacular La hermana de Kim Kardashian ha disfrutado como una niña de un día de ensueño en un precioso lago. La 'influencer' ha tomado el sol y la hemos podido ver montada en una moto de agua.

