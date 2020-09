Lidia Torrent presume de su amor con Jaime Astrain

Ver esta publicación en Instagram 🐨 Una publicación compartida de Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) el 5 Sep, 2020 a las 12:00 PDT Lidia Torrent y Jaime Astrain exprimen el verano. La camarera más famosa de 'First Date' y su chico están aprovechando al máximo los últimos días del verano en la isla de Ibiza donde presumen de su amor.

Ver esta publicación en Instagram Feeling nostalgic. Feeling the same 35 years later 🤍 Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 6 Sep, 2020 a las 3:19 PDT Tamara Falcó se pone nostálgica. La diseñadora y colaboradora de televisión ha compartido una tierna imagen que fue tomada hace 35 años en la que aparece abrazada como un monito a su hermano Enrique Iglesias.

Ver esta publicación en Instagram Amo queste foto ❤️ @alvaromorata Una publicación compartida de Alice Campello-Morata (@alicecampello) el 6 Sep, 2020 a las 5:46 PDT Alice Campello, enamorada de esta imagen. La modelo ha compartido esta tierna instantánea en la que sus mellizos aparecen besando su tripita de embarazada junto a su marido Álvaro Morata.

Ver esta publicación en Instagram Me sonríe desde el cielo lo sé ❤️ Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 6 Sep, 2020 a las 5:05 PDT Kiko Rivera recuerda a su padre con una imagen muy especial. El hijo de Isabel Pantoja ha querido recordar a su fallecido padre con una imagen junto a la que ha escrito "Me sonríe desde el cielo, lo sé".

