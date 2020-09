La semana de los famosos en redes

1 Ver esta publicación en Instagram 🎶 Una publicación compartida de Fabbio (@fabio_colloricchio) el 10 Sep, 2020 a las 5:47 PDT Fabio Colloricchio estrena nuevo single. Este domingo se estrena lo nuevo de Fabio junto a Omar Montes... ¡Ojo!

3 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 11 Sep, 2020 a las 4:27 PDT Justin y Haley, tan enamorados como el primer día. A esta pareja no ha nada que les frene, están enamoradísimos y presumen de su amor allá donde van.

5 Ver esta publicación en Instagram Mi "nueva realidad" 😂😂 Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) el 7 Sep, 2020 a las 3:23 PDT Kiko Matamoros y su brutal cambio El colaborador de televisión ha perdido 14 kilos, una secuela física de su hospitalización que ha mostrado en Instagram. “Mi nueva realidad”, ha escrito Kiko Matamoros junto a la fotografía.

6 Ver esta publicación en Instagram ¡Feliz cumpleaños mi alma! Te amo tanto. ❤️🤍❤️ Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin) el 6 Sep, 2020 a las 8:57 PDT La declaración de amor de Ricki Martin "¡Feliz cumpleaños, mi alma! Te amo tanto", le aseguró Ricky junto a una bonita fotografía en la que los dos posan de espaldas frente al mar y sin camisetas.

7 Ver esta publicación en Instagram El ataque del tiburón!! 💥🦈 @dr.carlabarber Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 7 Sep, 2020 a las 3:26 PDT Diego Matamoros y Carla Barber, amor ibicenco La pareja, que está disfrutando de su primer verano juntos, han derrochado amor en la isla pitiusa.

9 Ver esta publicación en Instagram going through old pics & found this little gem Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 7 Sep, 2020 a las 2:09 PDT Kylie Jenner, más apretada que nunca Así de sexy posó la 'influencer' con un conjunto muy ajustado que no dejaba nada a la imaginación.

13 Ver esta publicación en Instagram 💫🤍 ¿blanco y negro, o color? Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 8 Sep, 2020 a las 12:29 PDT Natalia, de 'OT', ¿en blanco y negro o color? Con esta bonita foto, la cantante ha preguntado a sus 'followers' qué filtro prefieren. Nosotros pensamos que estás espectacular con cualquiera de los dos.

15 Ver esta publicación en Instagram Mi bicicleta y la naturaleza! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 9 Sep, 2020 a las 4:33 PDT David Bisbal, todo un ciclista El ex triunfito ha mostrado la gran afición que tiene a las bicis. “Mi bicicleta y la naturaleza”, escribió. Ahora entendemos lo espectacular que está.

17 Ver esta publicación en Instagram this type of energy!! 😍😍😍😍😍😫😫 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 8 Sep, 2020 a las 11:37 PDT Stormi Webster, una niña muy presumida La hija de Kylie Jenner y Travis Scott es toda una modelo como su madre. Atentos a sus poses con tan solo dos añitos.

19 Ver esta publicación en Instagram Despertarte, desayunar y al agua 💦 Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 9 Sep, 2020 a las 11:46 PDT Dulceida, en el paraíso Aunque los días de verano ya están llegando a su fin, la 'influencer' sigue disfrutando de unos días maravillosos en un yate.

22 Ver esta publicación en Instagram SER LIBRE Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 10 Sep, 2020 a las 1:48 PDT Maluma quiere “ser libre” El famoso cantante, que acumula 53 millones de seguidores en Instagram, ha subido esta bonita instantánea en la que escribe “ser libre”.

24 Instagram Tamara Falcó disfruta de su sobrino La nueva colaboradora de 'El Hormiguero' ha subido una tierna foto con su sobrino, Miguel. “El mejor equipo”, aseguró junto a la instantánea.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io