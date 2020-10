Agencias Neymar, 34,6 millones de euros El ex delantero del FC Barcelona y ahora jugador del Paris Saint-Germain entra de lleno en la lista de malos pagadores y se sitúa en lugar preferente: es la persona física que más pasta debe, 34,6 millones.

Agencias Luis Miguel Rodríguez, 21,4 millones de euros El empresario, conocido como 'El rey de la chatarra' por sus Desguaces La Torre, ha contraído una deuda de 21,4 millones de euros. El ex de Carmen Martínez-Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los que más deben a Hacienda.





Agencias Mario Conde, 8,3 millones de euros El ex banquero también aparece en la lista de malos pagadores. Es cierto que ha reducido la deuda en más de 6 millones, pero sigue siendo muy elevada: en 2018 alcanzaba los 14,9 millones y en 2019 la ha rebajado a 8,3 millones.

Agencias José Luis Moreno, 2,7 millones de euros El empresario y productor acumula unos números rojos con la administración de 2,7 millones, a través de sus productoras audiovisuales Kulteperalia y Alba Adriática.

Agencias Paz Vega, 2,6 millones de euros La sevillana sigue apareciendo en esta lista negra de la Administración con una deuda que supera los 2,6 millones. En el ejercicio de 2018 acumuló 2,4 millones de deuda con las arcas públicas. Ésta es la sexta edición de la lista de morosos que se hace pública desde 2015.

Ana Ruiz / HEARST Patricia Conde, 1,8 millones de euros La presentadora, lejos de haber reducido su deuda, la ha aumentado: si al cierre de 2018 debía 1,83 millones de euros, ahora, tras el ejercicio de 2019, sube a los 1,88 millones. Patricia acaba de estrenar nueva temporada de 'Dar cera, pulir #0', en Movistar+, junto a Ángel Martín.

Agencias Matthias Kühn, 1 millón de euros El empresario y pareja de Norma Duval aparece en el ránking de morosos porque se mantiene por encima de la barrera del millón, con 1.095.549 euros. Aun así, hay que señalar que el alemán ha rebajado mucho la deuda: en 2017 alcanzaba los 11 millones.

