4 Ver esta publicación en Instagram 💫🤍 ¿blanco y negro, o color? Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 8 Sep, 2020 a las 12:29 PDT Natalia, de 'OT', ¿en blanco y negro o color? Con esta bonita foto, la cantante ha preguntado a sus 'followers' qué filtro prefieren. Nosotros pensamos que estás espectacular con cualquiera de los dos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io