1 Realtor.com Fachada rosa, inconfundible Bella compró esta mansión en 2016, aunque últimamente sólo la utilizaba para eventos. Tiene casi 500 metros cuadrados y la ha puesto a la venta por 2,1 millones de euros. Las fotos son de la agencia realtor.com.

2 Realtor.com Dos pisos Desde la entrada se puede ver la gran escalera pintada con los colores del arcoiris y un enorme mural que preside la casa. Los marcos de las puertas también tienen su aquél...

3 Realtor.com ¡Y venga murales! Está claro que la decoración minimalista no va con ella. Bella tiene todas las paredes pintadas, aunque no sabemos si los murales son obra suya. En esta habitación también abusa un poco de los halógenos.

4 Realtor.com Para socializar El salón tiene un gran ventanal que se abre para acceder al jardín con una atractiva piscina. Ideal para disfrutar con los amigos del mundillo.

5 Realtor.com Modelitos en orden



La suite principal de la casa cuenta con este gran vestidor. Ojo con el sillón de terciopelo, ideal para sentarse mientras te calzas.







6 Realtor.com Bicolor Lo que más nos gusta de este dormitorio con chimenea pintado de verde son las plumas azules que la actriz ha plantado en el marco de la ventana. Esperemos que no sean inflamables.

7 Realtor.com Increíble Una de las estancias más curiosas es la llamada ‘habitación rosa’, con una pared llena de estas flores en cartón piedra. El sofá morado tampoco ayuda…

8 Realtor.com Con isleta central La cocina es amplia, está muy bien equipada y es muy alegre gracias a los colores de las puertas de los muebles. ¿Se puede pedir más?

9 Realtor.com Amante de la naturaleza La chica decidió colocar un jardín vertical en el baño principal de la casa, con bañera y muebles de mármol.

