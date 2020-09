Ver esta publicación en Instagram Primer bañito en aguas españolas después de 1 mes! ☀️🇪🇸 Una publicación compartida de 𝐃𝐀𝐍𝐈 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐀 (@danigarcia_primo) el 19 Ago, 2020 a las 5:02 PDT Dani García, de tronista a tentador Este alicantino también sabe qué es la televisión gracias a su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde intentó conquistar a Cristina. Pero no solo de ser pretendiente vive Dani, porque el muchacho además es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, vamos que de relaciones sabe un rato.... ¿lo demostrará?

Ver esta publicación en Instagram Level up⚡️ Una publicación compartida de Jorge Diaz (@jorgejavier_diaz) el 7 Ago, 2019 a las 3:15 PDT Jorge Javier Díaz, experto en seducir Como modelo, este joven de origen cubano sabe muy bien cómo seducir a la cámara para enamorarla. ¿Usará las mismas poses y miradas intensas para conquistar a las chicas en República Dominicana? Desde luego, su cuerpazo esculpido a base de gimnasio promete ser toda una tentación. Pero además sus atractivos rasgos exóticos son otro plus. Jorge vive a caballo entre Londres y España.

Ver esta publicación en Instagram PASSION🔥🚒👨🏻‍🚒. . . . #bomberos #firefighter #vigilidelfuoco #pompier Una publicación compartida de Edu Neira (@eduneira7) el 14 Sep, 2020 a las 11:53 PDT Edu Neira, el bombero de la edición Sí, amig@s, habemus un bombero en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' y de los buenorros. Edu apaga fuegos en Madrid pero quizás en República Dominicana se dedique a encenderlos... Pero además también es DJ desde hace más de quince años, le encanta viajar y el deporte. Ah y debajo de ese uniforme se esconden unos abdominales perfectos.



Ver esta publicación en Instagram Más feliz que un niño chico con su Cola Cao . . . . . . #happy #instadaily #beach #summervibes #summer #mood #lifestyle #smile #travel Una publicación compartida de Kevin van Krimpen Barredo. (@kevinvankrimpen) el 19 Ago, 2020 a las 12:05 PDT Kevin Van Krimpen, el holandés con alma de andaluz Este atractivo rubio de origen holandés con sonrisa de dandy es músico. Vive a caballo entre Amsterdam y Málaga. Ojito que en 2017 ya trató de buscar el amor en el programa 'Singles' de Cuatro donde se presentó como todo un ligón al que le encantan las mujeres. “Me gusta dar el primer paso pero a veces espero a que lo den ellas porque me divierte jugar”, decía entonces.



Ver esta publicación en Instagram “No le puedes poner precio a la calidad”🪐 Una publicación compartida de 𝗕𝗘𝗟𝗧𝗥𝗔𝗡 (@beltransanjorge) el 9 Sep, 2020 a las 8:54 PDT Beltrán San Jorge, el gran desconocido Poco sabemos de este joven moreno con barbita que ya anuncia en su perfil de Instagram su participación en 'La isla de las tentaciones'. Es de Alicante y tienen pasión por los coches deportivos. ¿Tendrá pasión también por las mujeres guapas con pareja?

