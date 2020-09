Ver esta publicación en Instagram Summer mood 🏝 Una publicación compartida de ANDREA 👑 (@anddreagb) el 24 Jun, 2020 a las 12:08 PDT Andrea Gasca Quien más y quien menos, ya conoce a la primera soltera de 'La isla de las tentaciones 2', y es que ya estuvo en la primera edición como novia de Ismael Nicolás. Ella se lió con Óscar, y aquello le valió para quedarse sin novio, claro. Esta vez, acude a República Dominicana con la intención de buscar el amor... pero claro, para eso tendrá que quitarle el novio a alguna. ¿Lo conseguirá?

Ver esta publicación en Instagram Let’s start the weekend🍱 Una publicación compartida de S A N D R A P I C A (@sandrapica) el 5 Jun, 2020 a las 12:41 PDT Sandra Pica Esta joven de más de 70.000 seguidores en Instagram puede que a algunos os suene: ya salió en la tele por 'MYHYV', donde por cierto encontró el amor junto a Joni. Aquello, sin embargo, no salió bien. A ver si esta vez en 'LIDLT' tiene más suerte...

Ver esta publicación en Instagram For temptations like you, there are sinners like me Una publicación compartida de Liseth Calero (@lisethcalero) el 21 Abr, 2020 a las 12:04 PDT Liseth Calero Liseth es la bomba brasileña que le hacía falta a esta edición para calentar, aún más, el percal. Esta joven se mueve entre Río de Janeiro, Madrid y Lanzarote (¿conocerá a Nahia?), y es Periodista y comunicadora audiovisual. Vamos, que de tele sabe un rato. Cuenta con la modesta cifra de 3000 seguidores (por el momento), y en Instagram ya ha hecho una declaración de intenciones: "Por tentaciones como tú, existen pecadoras como yo". ¿Querrá decir eso que ha habido más que tonteo en la isla?

Ver esta publicación en Instagram wish I was witty and cute but instead i’m sarcastic and annoying Una publicación compartida de nah 🦋 (@nahiaiglesiass) el 10 May, 2020 a las 1:10 PDT Nahia Iglesias Esta joven canaria, que vive a caballo entre Lanzarote y Madrid, llega pisando fuerte, y a las pruebas nos referimos: en su Instagram (donde suma algo más de 10.000 seguidores, una cifra que prevemos que se disparará en cuanto salga por la tele) no duda en mostrar su faceta más sexy, luciendo cuerpazo cada vez que puede. Estamos seguros de que será de las chicas que más dará que hablar...

Ver esta publicación en Instagram 🇬🇧Today I’ve got nothing to do but smile 😊😘 🇪🇸hoy no tengo nada mas que hacer aparte de sonreir😆 💋 Una publicación compartida de Fatima Rull (@fatimarull) el 22 Mar, 2020 a las 5:47 PDT Fátima Rull Esta joven ibicenca de 28 años (natural de Sant Antoni) llega al programa con un buen currículum televisivo: probó a buscar el amor en 'First Dates', y también tiene una buena base de seguidores ingleses gracias al reality que se emite en Reino Unido 'La venganza de los ex', en el que participó. De hecho, sus fotos siempre tienen el mensaje en español y traducido al inglés. Suma más de 30.000 seguidores.

Ver esta publicación en Instagram @ivaxsmoke 📸 Una publicación compartida de 👽Ser Andante Puro (@dorothycolladoo) el 1 Sep, 2020 a las 6:16 PDT Dorothy Collado Ella es la chica de fuego en esta edición por su pelo pelirrojo, y también está dispuesta a encontrar el amor... y a subir su fama. No en vano, esta joven, que se mueve sobre todo entre Baleares y Canarias, es imagen de la discoteca Pacha en Ibiza, ha trabajado en diferentes videoclips y se mueve como pez en el agua en las redes sociales. Tiene más de 35.000 seguidores, entre los que destacan algunos personajes de Mediaset como Rafa Mora, Labrador o Fede Rebecchi...

Ver esta publicación en Instagram “Andadas que no cambiaría, por nada.” 🤘🏼💫 Una publicación compartida de Lía Román Carrión (@lia_rc) el 19 Ago, 2020 a las 2:09 PDT Lia Román Esta rubia llega a la isla también pisando muy fuerte, y está dispuesta a encontrar el amor de verdad, porque ya lo hizo en otro programa: en 'First Dates Crucero' consiguió conocer a un apuesto joven rubio llamado Simone. De allí salía una relación, pero duraría apenas unos meses. ¿Conseguirá encontrar algo más estable en República Dominicana? Ella, además, es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y ojo: campeona de España de Gimnasia Rítmica. Ahí es nada.

Ver esta publicación en Instagram 🖤 no se que fecha ponerle 🦠 #quarentine #coronavirus Una publicación compartida de ✨ 𝕷𝖚𝖟𝖒𝖆 ✨ المعيشة (@luzmacabello) el 23 Abr, 2020 a las 11:42 PDT Luzma Cabello Alucinados nos hemos quedado con esta joven de ascendencia árabe por su parecido a la modelo Emily Ratajkowski, pero en versión rubia. No sabemos si los rasgos son naturales o a base de pinchazos o bisturí, pero no se puede negar su belleza. Luzma llega ya con un buen currículum: estuvo en 'MYHYV' pretendiendo a Miguel, pero de allí no salió nada, aunque no le ha ido nada mal: tiene un single propio, 'De una', que se puede escuchar en YouTube, y por su Instagram hemos descubierto que, gracias a sus más de 40.000 seguidores, ha fichado por varias marcas de las que es embajadora.

