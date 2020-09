Ver esta publicación en Instagram Este combo me tiene 🖤 #kappaxtezenis @tezenisofficial #ad Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 4 Sep, 2020 a las 12:07 PDT Susana Molina Con casi un millón de seguidores, parece que Susana (apodada 'Pokémon' por su ex en la isla) ha caído mucho mejor que Gonzalo. Prácticamente podría vivir de su fama en Instagram, pero esto lo monetiza con buenas colaboraciones con marcas y un canal en MTMad que, de momento, funciona a las mil maravillas. Tras dejar Sevilla, ahora vive en Madrid, donde comparte piso y es la mar de feliz. A Susana se le han atribuido varios novios, alguno incluso futbolista, pero ella asegura estar soltera y contenta.

Ver esta publicación en Instagram 1 de Septiembre de 2020 En 4 meses nos tomamos las uvas 💖😂 Con cual te quedas? 1❤️ o 2💚 Una publicación compartida de ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) el 1 Sep, 2020 a las 1:45 PDT Fani y Christofer Son, contra todo pronóstico, la única pareja que ha sobrevivido de aquella 'carnicería' que supuso 'La isla de las tentaciones'. Estefanía se convirtió en el nombre más pronunciado y buscado a principios de este 2020 (no lo decimos nosotros, lo dice Google), y es que a pesar de que ella fue la primera en caer en la tentación con Rubén, finalmente Christofer la perdonó, y hasta se han casado en 'Sálvame' delante de toda España al tener que cancelar su boda oficial por culpa de la pandemia. Ella no para de generar contenido en las redes, en su canal de MTMad y en la tele: tras la isla, se fue a 'Supervivientes' y, con su chico, a 'la casa fuerte'. Vamos, que se está convirtiendo en una asidua. Aún así, desde entonces él prefiere una vida más tranquila sin redes sociales ni grandes apariciones en televisión. Como se ve, les va divinamente.

Ver esta publicación en Instagram En tu historia eres el personaje principal. Tú decides 📖 Una publicación compartida de Adelina (@adelina.seres) el 2 Ago, 2020 a las 2:13 PDT Adelina Seres La ya ex de José Sánchez ha decidido borrar su pasado con él en Instagram (igual que ha hecho el guardia civil) y 'limpiar' su perfil de fotos parejiles. Ahora, la protagonista es ella, y está completamente abierta al amor y a los nuevos proyectos. Sumando 330.000 seguidores, no creemos que le falte el trabajo...

Ver esta publicación en Instagram Todos tus sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Walt Disney • • 👕Utiliza mi cupón descuento 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟𝟭𝟬 👖en @ubonlinestore • • #ubonlinestore #ubaddicted Una publicación compartida de 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗦† (@ismaelnicolass) el 30 Ago, 2020 a las 6:02 PDT Ismael Nicolás Tras romper con Andrea, ni siquiera quiso seguir conociendo a la chica con la que empezó a liarse en 'La isla de las tentaciones': dejó atrás su vida con su ya ex para empezar de nuevo, y lo cierto es que no le ha ido nada mal: a sus colaboraciones con marcas, especialmente deportivas (Ismael fue culturista), hay que sumarle su nuevo negocio de cafetería y shishas que está a punto de abrir en Murcia, así que en lo profesional no le va nada mal. En lo personal, está súper feliz: ahora sale con una chica que, casualidades de la vida, también se llama Andrea. Eso sí, ésta, de momento, está siendo fiel.

Ver esta publicación en Instagram Y si nos dejamos lo mejor para el principio? Una publicación compartida de Fiama RF (@fiarf) el 8 May, 2020 a las 7:04 PDT Fiama La ex tronista, después de pasar por 'La isla de las tentaciones' y romper con Álex Bueno (su prometido tras 6 meses de relación), también estrenó, como muchos de sus compañeros, en MTMad, pero la cosa no debió de ir muy bien, porque no ha vuelto. Lejos de la tele desde hace algún tiempo, Fiama ha decidido centrarse en su carrera como instagrammer. En lo personal, hace unos meses se le atribuyó un nuevo novio, aunque, por lo que muestra en sus redes, parece que está soltera...

