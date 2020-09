Instagram Anita Matamoros, su visita a la clínica La hija de Kiko Matamoros ha regresado a la clínica para poder comenzar con sus sesiones de láser con las que pretende tapar sus cicatrices. La joven se operó los pechos en junio para hacerse una mastopexia. Sin embargo, una infección en una de sus prótesis provocó que en julio tuviese que volver a pasar por quirófano. Ahora, espera que las señales que le ha dejado la operación queden lo más tapadas posibles.

Ver esta publicación en Instagram 2 years ago today 🖤 Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz) el 22 Sep, 2020 a las 6:54 PDT Pelayo Díaz celebra su aniversario de bodas El estilista ha compartido una publicación para celebrar que lleva dos años casado junto a el empresario argentino Andy McDougall. Pelayo Díaz ha querido compartir con sus seguidores una fotografía donde recuerda este día tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Last swim before going to Paris for @rolandgarros 💦❤️🇫🇷🧱 Una publicación compartida de FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) el 22 Sep, 2020 a las 9:34 PDT El último baño de Fernando Verdasco El tenista se está preparando para volver al trabajo. Fernando Verdasco ha compartido su último baño antes de tener que viajar a París para participar en el torneo de Roland Garros.

Ver esta publicación en Instagram Otoño = cambios ♥️ gracias @playextension Una publicación compartida de ALEXIA RIVAS (@alexiaarivas) el 21 Sep, 2020 a las 6:45 PDT Alexia Rivas presenta su cambio de 'look' La novia de Alfonso Merlos ha publicado un vídeo en el que muestra el cambio de 'look' que se ha hecho para dar la bienvenida al otoño. Alexia Rivas ha decidido comenzar esta nueva estación con flequillo, un cambio que le ha sentado fenomenal.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io