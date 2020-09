1 Cedidas Isabel Prieto A sus 22 años, Isabel ha terminado un doble grado en Humanidades y tiene previsto seguir estudiando con un Máster en Secundaria. Se considera feminista y tiene muy claro que si ganara el certamen de Miss Universo lo usaría para dar visibilidad a un tema muy importante para ella: concienciar sobre la importancia de acabar con el bullying.

2 Cedidas Coral Cortés Esta joven de 22 años es madre de un niño pequeño de 2 al que está sacando adelante sin la ayuda de una pareja. Es gitana y cree que participar en ese certamen de belleza es un “gran ejemplo para las chicas de su etnia”. Coral considera que su espíritu luchador es su mayor cualidad y con ella está dispuesta a perseguir su sueño de ser la elegida.

3 Cedidas Laura Mora Participar en Miss Universo sería un auténtico sueño hecho realidad para esta joven que, desde niña, ya sentía verdadera pasión por los certámenes de belleza. Laura ha hecho de su afición su profesión trabajando como modelo y formándose en el mundo de la estética y el estilismo

4 Cedidas Angie Benavides Esta morena de ojos verdes y labios carnosos lleva desde los 16 años trabajando en el mundo de la moda, aunque también ha tenido tiempo para estudiar y convertirse en licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo como modelo le hizo enfrentarse al que considera ha sido su mayor reto personal: aceptar su cuerpo tal y como es.



5 Cedidas Paola Grau Estudia psicología, se ha formado como coach y habla cinco idiomas fruto de su pasión por los viajes y por conocer otras culturas. Si lograra conquistar el título de Miss Universo, se lo dedicaría a su abuela porque fue “la única que creyó que podía alcanzar cualquier meta y así me lo transmitió”. Paola ha superado un trastorno de conducta alimentaria y tras años con esta enfermedad tiene claro que a las adolescentes “hay que enseñarles a quererse, a aceptarse como son y a

escucharse”.













6 Cedidas Ainhoa Portillo Se trasladó hace un año a Madrid para comenzar la universidad donde estudia actualmente Periodismo. Solo tiene 19 años pero esta malagueña tiene muy claro que la fidelidad a sus valores y sus principios es su cualidad más importante. Ainhoa también tiene claro porque ella debería ser la elegida: “reúno todas las capacidades para trasladar un mensaje honesto y sincero de empoderamiento femenino”.













7 Cedidas Andrea Martínez A sus 27 años, esta leonesa de ojos verdes se ha forjado una carrera como modelo y trabajaba en Milán hasta la llegada del coronavirus. Pero hasta llegar ahí, Andrea, que también es graduada en Administración y Dirección de Empresas, ha tenido que hacer frente al bullying tanto de otros niños como de profesores, duras experiencias que le quitaron “prácticamente toda la autoestima” que ahora ya ha recuperado.

8 Cedidas Desire Grund



“El mayor reto de mi vida ha sido perder a las dos personas más importantes de mi vida en un año”, confiesa Desire, graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas. Un duro golpe que la joven superó a base de resiliencia y del que ha sacado un gran aprendizaje vital que “la vida continúa y que hay que aceptar las emociones sin temerlas”



























9 Cedidas María del Castillo Esta belleza rubia de ojos claros ha vivido de pequeña su casi 1,80 de estatura como un complejo y ahora está dispuesta a sacarle partido como candidata a ser elegida la representante española en Miss Universo. María, que estudia un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing Internacional, quiere ayudar a concienciar a las adolescentes de los peligros que esconden tras las redes sociales que muestran una realidad falsa e inalcanzable.















10 Cedidas Elisa Fernández Sueña con participar en Miss Universo desde niña y por fin está en el camino para lograrlo. Actualmente, Elisa trabaja como asesora de imagen en una firma de moda italiana y está dispuesta a demostrar que “puede cautivar a las personas y que es más que una cara bonita”. Tras superar una época repleta de duras desgracias personales, Elisa vuela ahora más fuerte que nunca para cumplir su sueño.

11 Cedidas Carmen Cerrillo A sus 24 años sabe bien qué significa participar en un certamen de belleza. Carmen representó a Granada en Miss World Spain y ahora quiere aplicar todo lo aprendido durante aquella experiencia para llegar a defender a España en Miss Universo 2021. “He trabajado intensamente para corregir fallos y quiero intentarlo con esta nueva oportunidad”, confiesa muy ilusionada.















12 Cedidas Lucía Abascal



“Mi mayor reto ha sido convertirme en la mujer que siempre fui. Nací en un cuerpo equivocado y con mucho trabajo y el cariño de mis seres queridos lo he logrado”, confiesa esta modelo e influencer almeriense de 24 años. Lucía, que se considera una persona luchadora y pasional, tiene claro que si ganara Miss Universo usaría el título para transmitir el mensaje de que “no hay nada imposible y que los sueños se pueden cumplir con trabajo y mucha perseverancia”.



























13 Cedidas Oriana Correira Esta joven con raíces africanas tiene muchos sueños muy claros y diferentes por cumplir: opositar para Guardia Civil, abrir una tienda de ropa donde vender sus propios diseños y ganar Miss Universo. Pero Oriana aún tiene otro objetivo más por conseguir “ser la voz de todas esas niñas con ganas

de ser algo dentro de este mundo pero

que por no estar seguras de sí misma no lo

hacen”.















14 Cedidas Nuria Montejo Pronto cumplirá 20 años y espera hacerlo como la elegida para representar a España en Miss World porque le apasiona el mundo del modelaje y quiere convertirlo en su profesión. “Creo que la belleza es la mayor manifestación que existe para reflejar la verdadera esencia de nuestro yo interior”, afirma Nuria













15 Cedidas Pilar Magro Esta joven de sonrisa imborrable se considera una apasionada de la vida, “fanática de las risas y enemiga del odio”. A sus 26 años, Pilar lucha por hacerse un hueco en el mundo de la moda pero escribe y con éxito, como demuestra su libro 'Ser con todo lo que conlleva'. Además, esta extremeña es doble Graduada en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.













16 Cedidas Andrea de las Heras



“Me he sentido confundida innumerables veces a lo largo de mi vida, tratando de encontrar un equilibrio entre quién soy, quién quiero ser y quién quieren que sea”, confiesa esta azafata de vuelo de 25 años que ahora ha decidido centrar todos sus esfuerzos en alcanzar Miss Universo, sin dejar de lado sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas. Andrea ha logrado superar un trastorno alimenticio y ese ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado.











17 Cedidas Nairovys Velo Con 25 años, ha tenido la fuerza y la valentía de dejar a su hijo en su Cuba natal para buscar en España un futuro mejor para ambos. Aquí es donde se ha reencontrado con el que siempre fue su sueño, ser modelo. Ahora Nairovys, licenciada en INEF, retoma ese sueño con ganas de demostrar que no se rinde y que nadie debe ser rechazado por su condición física.

