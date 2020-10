Ver esta publicación en Instagram Finally here😍 Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 2 Ago, 2020 a las 9:41 PDT Anita Matamoros La hija de Kiko Matamoros y Makoke, a pesar de su corta edad (20 años) ya ha querido parecerse a su madre y pasar por quirófano para aumentarse las tetas... y, aunque parezca que es que todas tienen problemas, no es así, pero Anita también los tuvo en su primera operación al derivar en una infección, y tuvo que volver a ser intervenida. Ahora, por fin, sonríe con sus pechos nuevos.

Ver esta publicación en Instagram A mí no me saques tu genio que te lo mato Una publicación compartida de JEDET (@lajedet) el 14 Oct, 2020 a las 4:41 PDT Jedet La actriz que encarna a Cristina Ortiz en 'Veneno' en sus años jóvenes, como muchos ya sabrán, es transexual, y vivió su transición a la vez que su personaje en la serie. Empezó a hormonarse, pero en cuanto pudo se operó el pecho, con el que se siente más feliz que nunca: "Me encantan mis tetas, por eso las tengo todo el día fuera", escribió hace tan sólo unos días en Twitter. ¡Olé por ella!

Ver esta publicación en Instagram 🐮 🐮🐮 Una publicación compartida de PATRICIA STEISY (@patriciasteisyofficial) el 10 Sep, 2020 a las 3:42 PDT Steisy La ex superviviente y ex tronista de MYHYV vivió un auténtico calvario con sus pechos: a ella siempre le gustaron grandes, y al estar tan delgada en su juventud, decidió ponerse dos buenos globos, como ella misma dice. Sin embargo, con el paso del tiempo ha decidido quitárselos, y aunque le costó adaptarse, porque creía que iba incluso a perder fans o contratos de trabajo, finalmente no ha sido así. Y ojo, que en la operación ¡casi se queda en el sitio! Un auténtico calvario, en el que al menos ha tenido el apoyo incondicional de su chico, Pablo Pisa, que también ha pasado por quirófano...

Ver esta publicación en Instagram Hola chicos esta tarde estaré de colaboradora en Sálvame Y contaré el incendio del restaurante de primera mano un besito empieza ya Una publicación compartida de LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso) el 24 Ago, 2020 a las 6:58 PDT Leticia Sabater La cantante del 'Toma Pepinazo' parece estar siempre de cachondeo, pero en realidad es una tía súper lista, de buena familia y sabe cómo invertir su dinero. Eso sí, sus caprichos también se da: hace unos meses decidió pasar por chapa y pintura y remodelar su cuerpo: quitarse los 'flancos', marcarse los abdominales y ponerse pecho. Ahora parece 'el increíble Hulk', y es que Leticia está cada día más buenorra a sus 54 años.

Ver esta publicación en Instagram La mar, dentro de mi, lo siento... 💦💦💦 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 20 Ago, 2020 a las 9:53 PDT Makoke La madre de Anita Matamoros tampoco esconde que se haya operado. En su caso fue aumento y elevación de senos, y está claro que feliz, se la ve.

Ver esta publicación en Instagram 🌹NUEVO LOOK OTOÑAL🌹 ¿Aprobado o suspenso familiar virtual? #mamamolona #newlook #hairstyle #👑 Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 9 Oct, 2020 a las 9:25 PDT Tamara Gorro La ex tronista, influencer y mujer del futbolista Ezequiel Garay, nunca ha escondido que se ha operado el pecho. Ella siempre es muy transparente con todos los retoques que se hace, y sus pechos han sido objeto de debate en las redes sociales. Ella misma dijo que, aparte de la dentadura y los pechos, nunca se ha arreglado nada, a excepción de algún pinchacito que otro para verse joven y lozana. Tamara pasó por quirófano hace más de 10 años, y a ella, a diferencia de algunas de sus compañeras de profesión, no le han dado ningún problema. Es más: en la revisión de los 10 años, confesó que le dijeron que estaban perfectas.

Dakota Tárraga Instagram Dakota Tárraga La siempre polémica ex superviviente también ha pasado por quirófano. Por su naturalidad y su humildad, cualquiera podría decir que 'pasa' de este tipo de cosas, pero no: a ella también le gusta verse guapa, y hace casi un año y medio se operó para aumentarse las tetas, y está súper feliz.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io