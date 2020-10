Telecinco De anónima total a estar en boca de todos En apenas unas semanas, Mayka Rivera ha pasado de ser una auténtica desconocida a que España entera sepa quién es y juzgue con lupa cada uno de sus actos. Tanto es así que incluso ahora tiene que desmentir rumores sobre relaciones con otros famosos, como Carlos Lozano. La joven tiene 28 años, ha trabajado como camarera los últimos años, aunque quiere ser influencer como su compañera Inma Campano. y nació en Murcia donde comenzó a salir con Pablo en 2017. Sin embargo, ahora se ha mudado a Madrid. Le mola el reggeaton y le encantaría ser madre porque es muy niñera.

Ver esta publicación en Instagram Nuevo logo... Os gusta? Una publicación compartida de soyrosito (@roositomaii) el 8 Oct, 2020 a las 12:55 PDT Ha abierto una cuenta oficial a Rosito Mayka comenzó el reality metiendo en la maleta de su chico a Rosito, el peluche que le ha acompañado desde su más tierna infancia. El osito se ha convertido en la estrella inanimada del reality ahora que corre peligro de ser quemado en la hoguera por Pablo. La murciana ha decidido aprovechar su tirón para abrirle una cuenta oficial en Instagram a Rosito desde donde ahora muchos de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' piden su salvación.

Ver esta publicación en Instagram Mi único enemigo es el tiempo... Una publicación compartida de Maiika ♡♧ (@maii_rg) el 6 May, 2018 a las 4:26 PDT Ha sufrido un gran cambio físico tras retocarse Mirar sus fotos antiguas es, a veces, como mirar a otra chica. La camarera ha experimentado un gran cambio físico en los últimos tres años, justo lo que ha estado con Pablo. Mayka ha pasado por quirófano para aumentarse el pecho y además se ha retocado los labios con ácido hialurónico. Aunque su melena rubia es casi su seña de identidad, a la murciana le gusta jugar con su imagen y llegó a teñirse el pelo de rosa y a lucir su melena entera trenzada.

Ver esta publicación en Instagram Contigo .. al fin del mundo ❤️ 😁☺️ @pablonezbrain Una publicación compartida de Maiika ♡♧ (@maii_rg) el 23 Sep, 2017 a las 7:57 PDT NO ha borrado sus fotos con Pablo Sí, esta parejita que se hace un selfie molándose frente a un espejo son Mayka y Pablo allá por septiembre de 2017. Es la primera foto de ambos como pareja que ella tiene en su perfil de Instagram. Y es que curiosamente, a pesar de todo lo sucedido en 'La isla de las tentaciones' Mayka no ha borrado ninguna de sus fotos con Pablo donde canta su amor por él. ¿Querrá esto decir que sorprendentemente siguen juntos o que ella prefiere no renegar de su pasado?

La última imagen en la que aparecen juntos es del 31 de marzo cuando ella felicitaba a su chico. “Felicidades bebé”, decía entonces.

Ver esta publicación en Instagram Se quedó buena tarde Una publicación compartida de Maiika ♡♧ (@maii_rg) el 26 Ago, 2020 a las 12:23 PDT Fanática de los tatuajes Mayka es, sin duda, la chica más tatuada de Villa Playa. Más de once tatuajes grabados en su piel entre los que destaca un ojo entre las costillas y la cara de una mujer en el muslo derecho. Una pasión por decorar su cuerpo con tinta que comparte con Óscar Ruiz y que puede ser la clave de la atracción a primera vista que ambos sintieron en República Dominicana.



Ver esta publicación en Instagram Puro amor hacia este perrito #dog #amorincondicional🐶 Una publicación compartida de Maiika ♡♧ (@maii_rg) el 6 Oct, 2020 a las 2:34 PDT Le encantan los animales La murciana es una apasionada de los animales, los adora. Tiene una perrita que se llama Greta (que no es con la que posa en la foto) por la que siente un amor incondicional y, al menos un gato, llamado Zippy. ¿Tendría alguna mascota con Pablo?

Telecinco Melodie, su mejor apoyo en República Dominicana Cierto es que todas las chicas de Villa Playa hicieron piña en 'La isla de las tentaciones', pero con quien más cercana se ha dejado ver Mayka ha sido con Melodie Peñalver, con quien comparte por ejemplo su pasión por los animales y la misma edad. La de Elche se ha coronado como la mejor amiga posible por sus consejos tanto a Mayka como a Melysa en sus momentos más bajos.



