Telecinco Su historia de amor Melyssa y Tom se conocieron en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde él fue directo a conquistarla y lo consiguió. Antes de poner a prueba su relación en la isla, habían estado ocho meses juntos e incluso estuvieron viviendo en Marrakech, la ciudad natal de Tom. Poco tiempo pero suficiente para que él le diera un anillo de compromiso y consiguiera enamorarla por completo

Mediaset Tom, el infiel



Tom, según la psicóloga Lara Ferreiro, es el “viva la vida” de esta edición. “Es el pavo real que quiere manejar el corral y alienta a los demás a que sean como él. Es el clásico perfil de psicópata narcisista. Se prioriza a sí mismo por encima de todo, es inmaduro y no tiene empatía por el daño que le pueda ocasionar a Melyssa. Lo demostró cuando ella se presentó en su villa. Esa misma noche se lió con Sandra, sin sentimiento de culpa… No le gustan las normas ni las va a cumplir. Para justificarse dice que ella le fue infiel…”









Mediaset Melyssa, la dependiente emocional La psicóloga lo tiene claro: “Melyssa es el perfil del ‘yonqui del amor’. Es la clásica mujer dependiente emocional y su droga es Tom. Por eso hará cualquier cosa para seguir consumiendo esa dosis de martirio. Y esto lo repite en todas sus relaciones. Elige a los ‘Tom’ de la vida porque quiere creer en su bondad y ella, ingenuamente, piensa que cambiarán. Además, no sabe poner límites y tiene que saber que la responsable de su felicidad es ella misma, no regalársela a un hombre que no se va a comprometer con ella”.

Telecinco Sandra, la manzana prohibida “Sandra ha sido la elegida por Tom para serle infiel a su chica, y ella se siente halagada”, dice la psicóloga. De momento, lo ve como un juego porque se está comiendo “la manzana prohibida”, pero “si decide empezar una relación será la nueva Melyssa. Ella sabe lo que está haciendo y parece que controla el juego pero, como se enganche a Tom, será su cruz”, concluye la psicóloga Lara Ferreiro, colaboradora de la web de citas para casados.

Telecinco Una traición rematada con otra traición Sandra pasa de sentirse a elegida como manzana prohibida a sentirse traicionada por Tom cuando él decide marcharse solo de 'La isla de las tentaciones' a pesar de haberle prometido que lo harían juntos. “No confío en él, no me quiero ni despedir ni mirarle a la cara. He quedado como una retrasada. Se me ha utilizado. Siento decepción y traición”, se quejaba la joven entre lágrimas de rabia antes de decidir abandonar también ella la isla.

Los tres protagonistas de este triángulo se marchan solos finalmente del reality.

