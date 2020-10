Getty/cedida Marruecos o la opción económica... De Marruecos es la familia de Asraf, y a Chabelita le encanta como escenario, aunque admite que sería complicado. Allí se pasa por etapas como la ‘hotoba’, en la que se realiza la petición de mano (¿valdrá lo de Medina Azahara?) y las familias acuerdan la dote (prepara pasta, Panto), se intercambian regalos… Y llega el día del enlace, en una gran sala o una enorme jaima. Y después de la noche de bodas, ¡más fiesta! Tranquis, esto ellos lo tienen controlado.



Si no pueden ir a Marruecos, tranquis: en Fuenlabrada, al sur de Madrid, se halla este salón de bodas Marrakech tan ‘minimalista’: mucha alfombra, brillos, luces y un menú típicamente árabe. ¡’Las mil y una noches’!





Gtres/Cedida Cádiz: Cantora o una dehesa



El refugio gaditano de Isabel Pantoja, donde se crió Chabelita, resultaría ideal. Allí viven la tonadillera y madre de la novia, pero también el ‘tito’ Agustín (¿le invitarían?) y la abuela Doña Ana. La finca tiene 500 hectáreas, y la casa, 2.000 metros construidos. Sólo faltaría el catering. Lo mismo Isabel hace pollo...





Si les gusta Cádiz, pero no hacer la boda en casa de mamá, pueden optar por Dehesa Bolaños con vistas a la bahía, donde hasta ofician la boda ‘ficticia’ (esto lo domina la novia, que pregunten a Albalá e Isla...). Tiene plaza de toros, por si quieren recordar a Paquirri. Si lo celebran en estos meses, el alquiler es de 9€/persona + IVA con un mínimo de facturación de 2.000 € + IVA. Luego está el catering.



Gema Checa / HEARST Isabel Pantoja Tiene pavor a salir de Cantora, pero la tonadillera no puede faltar al bodorrio de su niña. Esperemos que no se le ocurra acudir del brazo del tito Agustín, porque Isa es capaz de ponerles a cenar en la cocina

Productora Kiko Rivera e Irene Rosales Esta parejita pasa tantos baches sentimentales que habrá que ver si sigue junta cuando Isa entone el ‘sí, quiero’. Por favor, Kiko, no la líes parda: nos gusta Irene, tiene mucho saber estar y no se va de la lengua a la primera de cambio (es la antítesis de todas tus ex). Además, puedes hacer el esfuerzo de pinchar en la boda y ahorrarte así la pasta del regalo. Además, todo apunta a que Kiko sería el padrino de la boda de Isa y Asraf.

Ana Ruiz / HEARST Luis Rollán



Hace un año no se hablaban porque Isa le llamó palmero, pero así son en el clan Pantoja: se dicen de todo en la tele y luego olvidan rápido. No sabemos el modelito que llevará Rollán, pero seguro que es el más bronceado de la noche.









Gtres Raquel Bollo Es tan peliculera que seguro que ya anda mirando catálogos de vestidos de fiesta. La cita es tan importante que quizás se anime a posar con su churri, Mariano.

Fernando Roi / HEARST Omar Montes



Hombre, no mola nada invitar a tus ex el día de tu boda… Omar Montes tiene tanta caradura que aceptaría sin pensárselo, pero Isa no creo que le perdone que haya rajado públicamente contra su futuro marido. “Te aviso: Asraf no es un hombre de fiar”, le soltó cuando salió de ‘Gran Hermano’. Pues anda que él…









Jesús Izquierdo / HEARST Chelo García Cortés Es muy injusto que se quede sin asistir. Hay que recordar que gracias a Chelo Isa supo lo que es el amor. Claro que ese atrevimiento de la periodista (le dejó a la niña su casa para que estuviera con su primer novio) le costó años de enemistad con la Pantoja. La isla les unió, pero, en cuanto llenaron el estómago, se esfumó el buen rollo entre ellas.

Gtres Dulce Su ausencia traería cola. Isa la invitaría de muy buena gana, pero ya ha confesado que Dulce no irá si la situación puede “incomodar” a su madre. Hagamos apuestas: ¿Cuántos ‘Deluxes’ se hará la ex cuidadora entonando como un mantra ‘no me han dejado ir a la boda de mi niñaaaaaaaa’?







Agencia Aneth La peruana es íntima amiga de la novia, pero la familia Pantoja no la soporta. Hay que reconocer que la chica es bastante cansina. ¿Por qué habla siempre como si estuviera dentro de una telenovela? Hace muy poquito, Aneth sorprendía casándose.

Instagram Isa Pantoja El look de la novia Viendo lo aficionada que es a los retoques estéticos desde temprana edad, imaginamos que se concederá ‘barra libre’ de tratamientos para llegar radiante al gran día. Con eso y unas extensiones por aquí y otras por allá, se podría convertir en la reina del desierto en una boda de ‘Las mil y una noches’ con su Asraf.

Cedida Pestañones, brilli brilli y melena al viento



Por suerte y genética, Chabelita trae pestañas largas y pobladas de fábrica, pero nunca viene mal colocarse unas extensiones o pestañas postizas en una ocasión especial.



Lo de la cara lavada y el ‘no make up’ está muy bien para ir a trabajar, pero no la vemos sin una buena dosis de polvos. Iluminadores en el rostro y con color, y nacarados en los párpados.



Isa está más guapa con el pelo suelto, y lo sabe. Pero, como parece que toda novia que se precie debe llevar algún recogido, le recomendamos extensiones y mucha imaginación para rematar el look.





Cedidas Botox y uñas postizas



La hija de Isabel Pantoja no le teme a las agujas de distintos calibres que han taladrado su rostro y su cuerpo en múltiples ocasiones. Y ahora tocará refrescar y rellenar. Un poquito de bótox en la frente y el entrecejo para tersar, hialurónico en pómulos y labios para rellenar y ¡lista! Sólo un consejo: háztelo con tiempo, que luego se ven los moratones.



En una boda a lo grande todo tiene que ser tamaño XL, también las uñas, por supuesto. Podría imitar a Rosalía y colocarse brillantes, o quizá mejor si logra celebrarla en Marrakech, unas perlas y bien de decoraciones de henna.



Cedida Ojo al vestidazo Ahora que se ha dejado seducir por los milagros de la cirugía y la estética, Chabelita está dispuesta a lucir tipazo como sea. Le proponemos este vestido de corte sirena de Safiyaa (1.895 €).



El toque marroquí para la boda de sus sueños pueden ser cualquiera de estas dos tiaras de fantasía, que podrá encontrar en amazon al módico precio de ¡15,99 euros el pack de ocho! Las que le sobren, de regalo para las invitadas...



Una sandalia dorada y de tiras trenzadas de las que no debe bajarse en ningún momento. Con éstas de Gucci (560 €) sí que estará ‘a la altura’.



Hearst Tienes todos los detalles sobre nuestra propuesta de boda para Isa y Asraf en el último número de nuestra revista QMD! que ya tienes en tu quiosco. ¡No te la pierdas que viene cargada de noticias y salseo del bueno!

