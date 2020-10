1 Gtres A preparar las maletas Para la luna de miel todo dependerá del presupuesto que les haya quedado tras la boda, pero ellos son viajeros y seguro que se marcan una escapada a algún paraíso. Nos han ido dejando pistas sobre sus gustos, sobre todo en Instagram, y éstas son algunas propuestas

3 Cedida Bingo Las Vegas Las Vegas El bingo madrileño 'Las Vegas' ya lo conocen, así que pueden poner rumbo a la ciudad estadounidense, ideal para los selfies que tanto les va. ¿Alojarse? En el Hotel Aria, que en su planta 63 tiene una exclusiva suite de dos plantas por 5.300 € la noche. Una luna de miel bien lo merece, ¿no?

6 Ver esta publicación en Instagram algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas. #hastaqueseapagueelsol🔥📸 Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) el 28 Feb, 2017 a las 12:28 PST Perú



Los tortolitos ya han estado en la tierra de Isa, pero el país es tan grande y con tanto por ver que merece volver. La anterior, el Mr. Universo fue a verla a Lima tras los rumores de que le había sido infiel. Para Chabelita, éste también puede ser el momento de presentar a su ya marido a su madre biológica, y enseñarle las fotos.









7 Ver esta publicación en Instagram Costumbres🦋 Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) el 28 Jul, 2020 a las 6:58 PDT Road trip por España Si a las malas el coronavirus sigue sin permitirles irse lejos, España está llena de lugares preciosos. Isa y Asraf se podrían marcar un road trip por la península empezando por El Rocío, en Huelva, un lugar muy especial para la hermana de Kiko Rivera. Y a partir de ahí, a explorar el territorio nacional se ha dicho.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io