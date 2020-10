Instagram Arantxa Bustos Arantxa de 'Gandía Shore' y Elías La conocimos hace ocho años pasándoselo pirata de fiesta con Ylenia, Labrador y compañía en 'Gandía Shore'. Después, la vimos en 2015 pasando hambre como concursante de 'Supervivientes'. Ahora Arantxa Bustos podría haber pasado una temporadita en República Dominicana poniendo a prueba la relación de tres años que tiene con Elías, su novio. El chico está más que acostumbrado a tener el control porque es piloto de motociclismo. Pero, ¿habrá podido tomar este campeón de España de Minimotar las curvas de 'La isla de las tentaciones' sin derrapar?

Instagram Míster Ces El influencer Míster Ces y su novia Otra parejita que lleva (o llevaba... vete a saber) poco más de tres años de relación. Él se llama César García pero su alías en redes es Míster Ces. El chico lo está petando en TikTok donde acumula ya tres millones de seguidores, aunque en Instagram con casi un millón tampoco le va nada mal. Tiene 26 años y una novia muy mona de la que no sabemos nada, por ahora...



Instagram James Lover James Lover y Marta de Lola, de 'MYHYV' Otros que también han soplado las velas de su tercer aniversario como pareja son James Lover y Marta de Lola. Se conocieron en el dating show de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sí como Tom Brusse y Melyssa Pinto... ¿y qué? No adelantemos acontecimientos. Él en realidad se llama Diego Asti y lo recordarás como tronista, aunque también tiene faceta de cantante.

Instagram Nahia Iglesias Nahia Iglesias, madera de tentadora Su nombre estuvo hasta el último momento en todas las quinielas como soltera de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Nahia Iglesias es una impresionante modelo nacida en Lanzarote, Canarias, con muchas papeletas para ser una de las tentadoras más codiciadas de esta nueva edición.

Mediaset ¿Cuándo podrás ver 'La isla de las tentaciones 3'? Como ya hemos dicho antes, la tercera edición del programa ya está grabada y es que se rodó este mismo verano en República Dominicana a la vez que la segunda. Mediaset tiene previsto emitirla lo antes posible para aprovechar el interés que suscita ahora el reality. La idea es que vea la luz a finales de año o principios de 2021, justo en cuanto finalice 'La casa fuerte 2' que está a punto de estrenarse.

Mediaset La estrategia de 'La isla de las tentaciones' El éxito del programa ha sido tal que Mediaset está dispuesto a exprimirlo al máximo. Más de 3,5 millones de espectadores han seguido todas y cada uno de las tramas vividas en la isla. El reality se ha convertido en líder de audiencia en su franja horaria y no ha parado de superar sus propios récords.

Con esos datos, 'La isla de las tentaciones' es la nueva gallina de los huevos de oro de Mediaset y parece estar llamada a seguir el camino de formatos como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. Por eso, el programa decidió acortar su emisión y se saltó una semana entera, tal y como Dorothy, una de las solteras, advirtió en sus redes. Así, ha logrado mantener el interés muy alto dejando al público con la sensación de haber durado muy poco y querer más. Así que cuanto antes tengamos nuestra nueva dosis mejor para todos. Además, al estar ya grabado, el riesgo de filtraciones es más alto y la cadena prefiere evitarlo estrenando muy pronto la tercera edición.

Mediaset Sandra Barneda repite como presentadora La recién elegida finalista del Premio Planeta será por segunda vez la encargada de avivar las hogueras con la mítica frase de “hay más imágenes para ti”. Sandra Barneda es ya toda una experta en torear con situaciones complicadas como tener a Melyssa arrodillada suplicando tras ver la infidelidad de Tom. La sucesora de Mónica Naranjo, que presentó la primera edición, ha gustado y mucho.



