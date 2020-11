1 Gtres El apellido Pantoja me ha perjudicado A-Me parece que tienes muy poca memoria. En 2018 opinabas diferente:. “El apellido Pantoja me ha ayudado, para qué mentir”, dijiste. ¿En qué quedamos hijo? B-Hijo, pues bien que te ha venido para hacer ‘bolos’. C- Si me volvieran a ofrecer dar las Campanadas contigo, me voy con mis nuevos amiguis de ‘Idol Kids’.

2 Agencias No eres la mejor madre del mundo A-Tiro de hemeroteca: “Que tu madre te apoye siempre que lo necesites no tiene precio”. ¿En qué quedamos? B- Bueno, la mejor, la mejor es Doña Ana Martín, que es mi madre y tu abuela. C- ¿Para quién canté lo de la piel de canela y monté Cantora Copas? Pues prueba con María del Monte, a ver si te adopta.

3 Instagram Kiko Rivera Mi madre sólo ve a mis hijos cuando se los llevo yo A- Y no debes quitármelo. “Sólo con mirar a Carlota ya me emociono. Porque son sus ojos, los ojos de Paco, su abuelo.” B- Yo soy abuela de todos, pero no me habéis hecho madrina de ninguno y eso duele… C- Quieres canguro, y encima a domicilio, ¿no?



4 Gtres Puede que la perdone, pero no olvido A- Cuánto tienes que aprender. El amor de una madre y un hijo está por encima de todo. B- Hijo, no seas como yo, que dices que me puede la soberbia y esta frase lo es, y mucho… C- Manda narices. Con la de cosas que he tenido que olvidar yo. ¿Recuerdas las entrevistas que dabas a mis espaldas las fotitos con María Lapiedra?

5 Telecinco Llevas toda la vida vendiendo que eres la viuda de España A- Yo jamás me he vendido así porque soy ¡yo la viuda de España y lo seré hasta que me muera! Mi único amor ha sido tu padre, Paquirri. B- Porque era mi vida él, mi primavera él y mi mañana… C- Y tú vas de hijo de y nadie te dice nada.

7 Enrique Cidoncha / productora Yo no cedí mi parte de Cantora A- Te están envenenando los hermanos Rivera. Es muy fácil firmar, derrochar el dinero como lo has hecho y ahora ponerme como la mala de la película. B- Tenías 18 años y sabías perfectamente lo que firmabas. C- Hijo, una lástima. No podemos hacer nada. Hay okupas en Cantora. Por lo visto, está de moda…





8 Agencias Ha mandado que retiren mi coche, que pagaba yo, aunque estaba a nombre de su empresa A- No sabía nada de eso, serán mis administradores... B- ¿Que lo pagabas tú? Ahora resulta que eres el Banco de España. C- Así vas andando que falta te hace. Además, ¿no dices que estás deprimido? Los tristes no salen…



9 Gtres No soy el títere de Irene A- Si yo a mi nuera la adoro… ¡Y deja ya de meter a nadie entre nosotros. Esto es una cosa entre tú y yo! B- No serás el títere de Irene, pero tampoco el mío, ¡eh! C- ¿Y su osito de peluche?

10 Gtres Mi madre está influenciada por algunas personas... A-¿Influenciada yo? A ver si te enteras: ¡Yo soy esa, La Pantoja! B- ¡Anda, ya! ¿No sabes improvisar que tienes que copiar lo que dicen los periodistas? C- Tito Agustín dice que no te haga ni caso. Habla, chucho, que no te escucho…

