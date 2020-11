instagram Como bien señalan ellos mismos, su casa es un espacio patrocinado por "Pablete, el constructor más majete" (bromean), y es que de la casa se ha encargado el grupo Acharray, donde trabaja Pablo Castellano. Han cuidado al detalle cada espacio para convertir una casa vieja en una increíble casa de ensueño que sea el hogar de Pablo, María, y muy pronto el pequeño Martín. Ver galería 14 Fotos instagram 1 de 14 ¡Por fin! Nos lo habían prometido y ya es una realidad. María Pombo ya anunciaba que pronto nos enseñaría la casa en la que llevaban meses trabajando y que ya es todo su hogar de ensueño. Compraron una casa vieja a la que, según confesaba la propia María, "no le veía posibilidades", y la han convertido en esto que vais a ver... Y con lo que vais a flipar. Instagram 2 de 14 Un acogedor salón. Nada más entrar nos encontramos con un enorme salón presidido por una preciosa estantería, unos sofás blancos que reconocen no saben cuánto durarán y más ahora que viene el peque y es un peligro, una gran mesa de madera y un precioso olivo que, por cierto, no venden a particulares. Instagram 3 de 14 El comedor de toque isleño. Una mesa ovalada en tonos oscuros con sillas de mimbre y detalles como la lámpara que le dan, como apunta María, "un toque isleño". Instagram 4 de 14 La preciosa cocina. Una de las partes favoritas de todos son esas enormes puertas de cristal que separan el salón comedor de la cocina, y encima se abren completamente para lograr un efecto abierto increíble. En la cocina, una gran isla, dos fregaderos, una enorme nevera y un juego de materiales mezclando neolith y madera de roble. Instagram 5 de 14 Techo a diferentes alturas. Pablo explicaba que de esta manera juega con las luces y consiguen un efecto acogedor. Instagram 6 de 14 Vinoteca. Uno de los secretos mejor guardados de la cocina es su pequeña y bonita vinoteca. Instagram 7 de 14 Un pequeño aseo. En la planta baja de la casa hay un pequeño aseo (que también tiene una ducha para invitados). Instagram 8 de 14 Escaleras de cemento. Pablo explicaba que se trata de un cemento que parece acabado de hormigón, al igual que en los techos. Instagram 9 de 14 Habitación de Martín. Es una de las partes favoritas de María y está deseando estrenarla. Instagram 10 de 14 Un gran baño. Con bañera, una gran ducha, dos griferías y al detalle... ¡Es precioso! Instagram 11 de 14 La habitación principal, cuidada al detalle. La cama es la misma que la del hotel donde "mejor dormimos jamás", así que se hicieron con ella y ahora preside su habitación, que está llena de armarios y una tele. Los armarios, eso sí, son de Pablo. ¿El motivo? María tiene su propio vestidor. Instagram 12 de 14 El vestidor de María. Enorme y precioso, así es el espacio más personal de María Pombo. Armarios para zapatos, perchas, y hasta una mini islita para guardar cosas. Instagram 13 de 14 Su tocador. Con grifería para desmaquillarse y un enorme espejo y cajones para guardar sus objetos de maquillaje y peluquería. Instagram 14 de 14 Multitud de zapatos. De momento no los hemos visto todos, pero las luces de los armarios convierten sus armarios en un auténtico sueño. Siguiente Los 20 Grand Slam de Rafael Nadal Publicidad - Sigue leyendo debajo

