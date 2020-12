Mediaset Rebeca Pous y Efrén Reyero, quintos expulsados Llevan tan solo unos días concursando juntos, pero parece que la pareja no se ha ganado el cariño del público, ya que se han convertido en los quintos expulsados del programa de televisión.

Mediaset Cristini Couto, cuarta expulsada Tras dejar de ser residente para pasar a acampados, la ex pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha convertido en la cuarta expulsada del programa. Y es que parece que la audiencia no le ha perdonado la tradición que le hizo a Albert en las nominaciones de la semana pasada.

Instagram Sonia Monroy, tercera expulsada A pesar de que la cantante estaba disfrutando al máximo del concurso con su nueva pareja, Tony Spina, la audiencia ha convertido a la estrella televisiva en la tercera expulsada del programa. No obstante, todo esto tiene un lado positivo. Y es que la actriz se reencontrará con su marido, JD.

Instagram JD, segundo expulsado El colombiano está disfrutando al máximo su experiencia en 'La casa fuerte 2'. No obstante, el sueño de participar en un reality con su mujer, Sonia Monroy, ya es historia. Y es que el colombiano se ha convertido en el segundo expulsado del programa de televisión.



Agencias Mari Cielo Pajares, primera expulsada La hija de Andrés Pajares está disfrutando al máximo de su aventura en 'La casa fuerte'. No obstante, parece que a la audiencia no le ha gustado su concurso. Y es que la participante, que era pareja de Albert Álvarez en el concurso, se ha convertido en la primera expulsada de la segunda edición del programa.

