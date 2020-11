La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio comparte una emocionante imagen de Aless. Una de las pasiones del joven era el baloncesto y esta fotografía plasma a la perfección la emoción que sentía jugando.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera celebra un nuevo triunfo. El DJ ha llegado al millón de seguidores en la red y ha mostrado todo su agradecimiento a sus 'fans'.

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth luce musculito. ¡Boquiabiertos! Así nos hemos quedado al ver esta imagen del actor haciendo deporte... Increíble.

View this post on Instagram A post shared by MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo) Marta López Álamo, su foto más comentada. Las redes han echado a arder con esta foto de la modelo, y es que la han comparado con una muñeca de cera, considerando que tiene demasiados retoques.

View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) Sonsoles Ónega muestra la realidad de su hijo. Para celebrar el día mundial de los niños, la presentadora ha mostrado una foto de su pequeño, que sufre diabetes.

View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) Maxi Iglesias nos deja acompañarle al gimnasio. El actor ha compartido una foto desde el gym y ha aclarado que solo se quita la mascarilla para beber agua, antes de que se le echen encima.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero celebra el Día de los niños. Con una preciosa cita, como acostumbra a hacer la presentadora, ha celebrado el Día Mundial de los niños.

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) Dafne Fernández y su especial sesión fotográfica Ya queda poco para que la actriz de a luz, pero antes de eso ha querido aprovechar para pintarse la barriga con una ilustración muy especial para ella y con un gran significado.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez se atreve con las pruebas de 'La casa fuerte' Lara Álvarez ha demostrado el gran equilibrio que tiene subida a una tabla de surf. Lo cierto es que a la presentadora no se le da nada mal.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Las diferentes portadas que barajó Anabel Pantoja para su libro En pleno conflicto familiar, Anabel Pantoja ha encontrado su refugio y su mayor fuente de alegría en la publicación de su libro. Ahora, la colaboradora ha querido mostrar a sus seguidores todas las propuestas de portada que tenía.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) El tierno vídeo de Gianluca Vacchi con su hija Gianluca Vacchi, que se hizo conocido por sus bailes en redes sociales, ha vuelto a sorprender a sus seguidores compartiendo su primer baile junto a su pequeña. Un vídeo muy entrañable donde se puede ver cómo también ha contado con la colaboración de sus mascotas.

View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz vuelve a abrir las puertas de su restaurante El cocinero se ha mostrado muy emocionado al poder volver a abrir su restaurante. Dabiz Muñoz ha mandado un mensaje lleno de energía y optimismo, asegurando que lo importante no es cuántas veces caigas, sino lo rápido que te levantas.

View this post on Instagram A post shared by Cristina CastaÑo (@cristinacastano_oficial) Cristina Castaño se muestra al natural La actriz ha compartido una fotografía donde se muestra al natural y sin nada de maquillaje. Una publicación que ha revolucionado las redes sociales y que ha conquistado a todos.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El método infalible de Jesús Vázquez para comenzar el día con buena energía El presentador ha confesado que la mejor forma de comenzar el día con "buen rollo" es poniéndose "un pelucón". Desde luego, es una buena forma de comenzar con humor.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) El mensaje de Lorena Gómez para reivindicar el lugar de las madres La cantante ha compartido en su cuenta de 'Instagram' un mensaje para dejar ver la gran labor que hacen las madres con sus hijos. "El corazón de una madre es la escuela del niño".

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El divertido árbol de Navidad de David Bustamante El cantante ha decidido innovar este año y ha optado por poner como árbol de Navidad un brócoli. Aunque, parece que más tarde no pudo resistir la tentación y terminó comiéndoselo.

Instagram Pilar Rubio demuestra cómo mantenerse en forma mientras cuidas de tus hijos La colaboradora de 'El Hormiguero' ha compartido un vídeo para demostrar que es compatible poder seguir con la rutina de entrenamientos mientras continúas ejercitando tu cuerpo. "ENTRENA CON TU BEBÉUnas pinceladas del entreno de hoy con Máximo Adriano", ha escrito junto a la publicación para animar a todas las madres a que hagan lo mismo.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume revoluciona las redes sociales Daniela Blume ha sorprendido a sus seguidores subiendo una fotografía donde aparece completamente desnuda tumbada en una cama. Una publicación que ha revolucionado completamente las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) Dafne Fernández cuenta los días que le quedan para ser madre La actriz ha confesado que tiene muchas ganas de poder ver, por fin, la cara de su bebé. Además, ha reconocido que empieza a sentir un poco de "incomodidad física" y eso está provocando que las semanas se le hagan un poco más largas.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche alucina con lo que son capaces de hacer sus fans por ella La colaboradora de 'Zapeando' ha mostrado su asombro al ver cómo alguien ha sido capaz de tatuarse su cara en el brazo. A pesar de no saber quién ha sido la persona que se lo ha hecho, si que ha querido mencionar el buen trabajo que ha hecho el tatuador.

Instagram El bonito gesto de Paz Padilla con Raquel Bollo La presentadora ha compartido en sus 'stories' de Instagram un vídeo donde muestra unos pendientes y un collar de Raquel Bollo. Demostrando así la buena amistad que tienen.

View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) El gran mensaje de amor de Gloria Camila a su chico La joven ha dedicado una bonita publicación a su pareja. A través de sus redes sociales, la hija de José Ortega Cano le ha querido recordar a su chico lo mucho que le quiere y lo importante que es para ella poder contar con él en todo momento.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@_anitamatamoros) Ana Matamoros dedica unas románticas palabras a su chico La hija de Kiko Matamoros ha compartido una romántica publicación donde recuerda varios momentos vividos con su pareja. Esta ha sido la forma que ha tenido para felicitar a su chico, David, por su 29 cumpleaños. La pareja vive junta desde hace un tiempo y hace poco decidieron aumentar la familia con un precioso perrito.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera dedica una bonita felicitación a David Valldeperas El director de 'Sálvame', David Valldeperas, está de cumpleaños. El periodista cumple 47 años, un momento muy especial que Carlota Corredera ha querido recordar en su perfil de 'Instagram' mostrando uno de los mejores momentos que ha vivido junto a él durante el verano.

View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) Amaia Montero practica la "postura del guerrero" La cantante está en plena forma. Hace un tiempo, dejaba a sus seguidores sorprendidos con su gran cambio físico. Ahora, ha decidido mostrar algunas de los ejercicios que realiza al aire libre.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni ya tiene decorada su casa para Navidad La influencer ya tiene todo listo para Navidad. Chiara Ferragni ha compartido una bonita fotografía en la que se aprecia cómo ya tiene su árbol navideño instalado en casa. Una entrañable publicación en la que se puede ver lo bien que se lleva su mascota con su hijo.

Instagram La sorprendente fotografía de Elsa Pataky con su suegra Elsa Pataky ha felicitado a la madre de Chris Hemsworth por su 60 cumpleaños. Para ello, ha compartido una fotografía de ellas dos que ha dejado a todos sus seguidores impresionados, y es que muchos se han sorprendido al ver que parecen hermanas.

