MIKE HELFRICH TOP TEN REAL ESTATE DEALS Amor por la playa Pierce Brosnan y su mujer Keely son adictos al mar, por eso han disfrutado tanto de esta propiedad a pie de playa en Malibú. Menos mal que se trasladan a Hawái, donde iba a menudo de vacaciones, y seguirán disfrutando de sus paseos por la orilla, algo de lo que ya podían disfrutar en esta casa.

MIKE HELFRICH TOP TEN REAL ESTATE DEALS Brisa del mar El tiempo en Malibú es bueno durante todo el año. La casa está llena de terrazas y porches para poder disfrutar de la brisa marina. Mirad la primera planta, ¿os imagináis lo que debe ser relajarse en esa bañera?

MIKE HELFRICH Con mucha luz La cocina mezcla tradición con modernidad. La estancia tiene acceso a uno de los comedores exteriores.

TOP TEN REAL ESTATE DEALS De inspiración asiática El elemento fundamental de la casa es la madera y el cristal. que están por todas partes. Pierce Brosnan se inspiró en las construcciones de Tailandia.

TOP TEN REAL ESTATE DEALS Puertas abatibles La casa principal se distribuye en más de 1.000 metros cuadrados. La sala de estar, abierta al paraíso con puertas abatibles, tiene dos chimeneas y unas vistas de ensueño. La casa está a 40 metros de la playa.

MIKE HELFRICH TOP TEN REAL ESTATE DEALS Para los invitados La finca dispone de este coqueto dúplex para que la familia venga a verte sin invadir tu intimidad. Con una casita de invitados así seguro que a Pierce Brosnan no le faltaban invitados sorpresa.

MIKE HELFRICH TOP TEN REAL ESTATE DEALS Noches cálidas Uno de los lujos de esta propiedad son las chimeneas exteriores y los sofás al aire libre para pasar, no sólo días, sino veladas únicas mirando a la playa de Malibú.

MIKE HELFRICH TOP TEN REAL ESTATE DEALS Patio y piscina A pie de playa, la casa de Pierce Brosnan dispone de una pequeña piscina de agua salada con cascada situada entre la mansión principal y la casita de invitados. El patio también cuenta con tumbonas y una mesa para tomar algo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io