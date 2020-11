1 Getty Images Ha costado venderla El actor Rob Lowe y su mujer, Sheryl, han hecho un negocio redondo con la venta de esta súper casa: se han embolsado 38,5 millones de euros. La propiedad, de estilo clásico e inspiración mediterránea, llevaba a la venta dos años. La pareja fijó un precio de 39,7 millones de euros. En un año, el mercado inmobiliario pegó un bajón y el precio cayó a 36 millones de euros. Al final, remontaron los precios y el actor ha conseguido sacar una buena tajada.

2 Top Ten Real State Rodeada de colinas La inmensa propiedad, de 1,2 hectáreas, tiene una casa de 930 metros cuadrados. Está en el condado de Santa Bárbara, California, con unas bonitas vistas a las colinas que rodean la zona. En el jardín, con una pradera interminable, hay solarium, pérgolas, comedores de verano, cancha de tenis, piscinas…

3 Top Ten Real Estate Deals Chimeneas al aire libre Las chimeneas son unas piezas decorativas que le encantan a Rob Lowe y son una de las señas de identidad de la mansión, tiene nueve en total. Algunas de las chimeneas, como la de la foto lucen en porches al aire libre. ¡Todo un lujazo!

4 Top Ten Real Estate Deals Una inmensa colección de carísimas lámparas de araña clásicas La mansión de Rob Lowe alberga varios salones, todos con salidas directas al jardín a través de amplias puertas plegables y deslizables. Los salones tienen un marcado estilo clásico, con sillones de cuero, piano de cola, objetos de arte, lámparas de araña y grandes chimeneas.

5 Top Ten Real Estate Deals A tope de cocinas La gigantesca isla de esta cocina protagoniza todo el espacio. Cuenta con un fregadero integrado, almacenaje y un espacio para desayunos o cenas informales. En la casa hay otra cocina, destinada para los catering para fiestas; y una tercera, en el jardín, para eventos al aire libre. Sí, tres cocinas tenía Rob Lowe.

6 Top Ten Real Estate Deals Ocho dormitorios La mansión de Robe Lowe tiene ocho habitaciones, algunos tan impresionantes como el de la foto tiene terraza ajardinada con vistas. La habitación cuenta con un pequeño salón para leer o descansar y, por supuesto, chimenea.

7 Top Ten Real Estate Deals Baños de lujo Esta impresionante sala de baño de color blanco está presidida por una chaise lounge, también tapizada en blanco. No falta detalle, como una pantalla de TV en la pared.

8 Top Ten Real Estate Deals Una cancha de tenis Vistas a la cancha de tenis, con césped. Un lujo de mantener sólo al alcance de unos pocos. El partido se puede seguir desde una cómoda terraza.

9 Top Ten Real Estate Deals Una piscina de lujo La mega mansión de Robe Lowe tiene una súper piscina rodeada de tumbonas para tomar el sol. Pero además cuenta con un spa y todo en un ambiente de lo más elegante

10 Casita de invitados En la casa de invitados, de estilo más actual, predomina la madera y el color blanco; es súper luminosa y está completamente equipada: tiene dos habitaciones, baños, terrazas y sala de estar. Las estancias cuentan con una salida directa al jardín, a través de grandes puertas correderas y porches. Vamos, una casa que es una mini mansión.

