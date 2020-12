1 Agencias Toda una mansión marbellí La nueva casa del tenista, en la que ya pasó el confinamiento con su mujer, Jelena, y sus dos hijos, tiene 1.000 metros cuadrados construidos, en una parcela de 3.500. Entre sus paredes se esconden nueve dormitorios y ocho baños, una piscina cubierta, varios salones, sala de cine y televisión, una sala de juegos inmensa con billar y futbolín, un spa, con sauna y baño turco, y un gimnasio completamente equipado. Las estancias principales están decoradas en una mezcla de estilos mediterráneo y marroquí. El exterior cuenta con una gran barbacoa, varias áreas de entretenimiento y su propia pista de tenis, prácticamente profesional, donde el jugador lleva a cabo sus entrenamientos.

2 Agencias Espacios comunicados La luz del sur de España entra por todas las partes de la mansión, un efecto que además se potencia porque todas las estancias de la planta de entrada, salvo la cocina, están comunicadas entre sí. Las únicas separaciones las ponen arcos y molduras.

3 Agencias Salas de estar para elegir Novan Djokovic tiene ahora más de un salón para elegir dónde tumbarse a echar la siesta. Este tiene salida direca al exterior y ,siguiendo la idea de espacios comunicados, acceso al comedor.

4 Agencias Una suite de lujo La suite principal donde descansan Djokovic y su mujer tiene muebles de madera maciza en tono nogal, relajantes tonos tierra un baalcón con vistas. Sobre la cama del tenista y su mujer se alza un gran dosel.

5 Agencias Bañera y jacuzzi El cuarto de baño del dormitorio del tenista y su mujer tiene más metros que el típico apartamento de soltero. Aparte de una amplia zona para los lavabos, tiene una bañera acorde al tamaño del tenista (casi 1,90 m) además de un coqueto jacuzzi circular.

6 Gtres Las mily una noches La decoración interior de los dormitorios es clásica, en líneas generales, aunque hay estancias como esta con un aire marroquí de lo más exótico y especial.

7 Agencias Cocina rojiblanca En la cocina impera el blanco inmaculado en muebles, encimera y hasta electrodomésticos como la campana. El único toque de color lo ponen unas modernas sillas de plástico rojo.

8 Agencias Un chapuzón con vistas al mar Djokovic y su familia se lo van a pasar pirata en el jardín de la casa que tiene de todo para relajare o darse una buena fiesta. Desde zona de sofas para tomarse un café, a tumbonas para broncears e incluso una cama balinesa con dosel junto a la piscina. Y todo con vistas al Mediterráneo.

9 Agencias Con cancha de tenista



Como es lógico, una de las cosas que llevó a Djokovic a decantarse por esta casa fue que tiene una pista de tenis casi profesional. Antes, cuando estaba en Marbella tenía que desplazarse a Puente Romano a entrenar, pero ahora ya puede tirarse de la cama directo a la pista.







10 Agencias Gimnasio para entrenar La casa también tiene una sala dedicada exclusivamente al deporte, un completo gimnasio repleto de máquinas para que Novan Djokovic no deje de estar en forma.



11 Agencias Sala de juegos Con vistas a la piscina, la enorme sala de juegos está presidida por un billar. En otros anexos hay futbolines y mesas para jugar a las cartas.

