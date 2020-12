Gtres The Weekdn arrasó en los Music Awards Con esta imagen impactante, el músico arrasó en los American Music Awards con su 'After hours': forma parte de su campaña para concienciar sobre las consecuencias de una vida de excesos y de conducir ebrio. The Weeknd se alzó con tres premios: Artista Masculino, Canción de R&B y Mejor Álbum de R&B.

Top Ten Real Estate Deals Dos pisos y estilo moderno y contemporáneo La casa cuenta con siete dormitorios, once baños, salón, una inmensa cocina con dos islas –una de trabajo y otra para desayunos y comidas informales– que se comunica con la terraza, una bodega, un home theater y un bar para fiestas. En el jardín hay espacio para una piscina, spa, solarium, cancha de baloncesto, porche con salón de verano y chimenea exterior, gimnasio, una cabaña, una casita de invitados y un garaje con cinco plazas de aparcamiento.

Top Ten Real Estate Deals La piscina de ensueño La piscina con spa preside el jardín, que cuenta con un espacioso porche, con comedor y salón.

Top Ten Real Estate Deals Un porche multifuncional Este porche, con salón y comedor, es muy fresco para las noches de verano, pero también está acondicionado para las veladas de invierno gracias a su gigantesca chimenea exterior.

Top Ten Real Estate Deals El distribuidor El inmenso distribuidor, que da paso a todas las estancias y a las escaleras, es tan amplio que parece el lobby de un hotel.

Top Ten Real Estate Deals Salón urbano Este salón, con el juego de sofás y sillones en blanco, tiene chimenea y salida al jardín, con vistas a la casita de invitados que casi parece un cuadro.

Top Ten Real Estate Deals

Top Ten Real Estate Deals Una cocina de chef Pocas cocinas son tan grandes como ésta, que alberga dos islas paralelas en el centro. Una está destinada al espacio de trabajo, con la zona de cocción al fondo; y la otra es la mesa para desayunos o comidas informales.

Top Ten Real Estate Deals La suite principal Espectacular la habitación en suite bañada de luz natural, con un bonito balcón al jardín, suelos de madera y relajante decoración en blanco.

Top Ten Real Estate Deals Despacho Este espacio de trabajo, con una chimenea de piedra natural, estanterías y un gran ventanal tiene un aire más clásico que el resto de las habitaciones.

Top Ten Real Estate Deals Peli en casa Esta habitación está destinada para disfrutar del ‘home theater’, un capricho de la estrella del pop. ¿Quién no querría tener un cine en casa?

Top Ten Real Estate Deals Vinoteca de diseño Impresionante colección de vinos, guardados con mimo en una habitación entera dedicada a ellos con expositores y refrigeradores para conservar la temperatura.

