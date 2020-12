Gtras Un año complicado. Lydia Lozano, como muchas otros personas, ha tenido un 2020 nefasto. Este año ha perdido a muchos amigos por culpa del COVID por ese este año, en lugar de hacer una gran fiesta, la celebración ha sido muy discreta. No solo por las normas que no permiten reuniones de más de seis personas, también por el hecho de no estar atravesando sus mejores momentos. Su enfrentamiento con Mila Ximénez y la situación actual del país hacen que este año sea agridulce para la periodista.

La colaboradora encontró al amor de su vida, el arquitecto Carlos García, más conocido como Charly, y no le dejó escapar. En 1990 y a sus 30 años, pronunció el 'Sí, quiero'.

Con motivo del 25 aniversario de boda, Lydia y Charly volvieron a contraer matrimonio en 2015. Fue una ceremonia íntima en la que no hubo espacio para los convencionalismos: ella eligió un vestido naranja y él pantalón y americana con collares de flores a juego.

Uno de los secretos mejor guardados de Lydia Lozano es que durante un tiempo y antes de dedicarse al periodismo, trabajó de dependienta en 'El Corte Inglés'.

'Tómbola', su primer programa. La colaboradora fue una de las pioneras de los programas televisivos de corazón, como 'Tómbola', donde se dio a conocer televisivamente en 1997.

Venciendo sus miedos. Lydia, que no le tiene miedo a nada, no dudó en participar en uno de los concursos de la cadena, 'Mira quien salta!' (2013). Allí, venció su vértigo y disfrutó de una agradable experiencia, muy comentada por sus compañeros de 'Sálvame'.

Su peor momento. Uno de los momentos más destacados -y no para bien- de su carrera periodística fue cuando anunció que la hija de Romina y Al bano, Ylenia Carrisi -desaparecida en 1994-, estaba viva. Lydia fue investigada por faltar a la verdad.

Su paso por 'Sálvame'. Lozano comenzó su andadura en 'Sálvame' en 2009 y desde entonces ha tenido más de una discusión con sus compañeros. En estos últimos días, Carlos Lozano ha sido su último 'enemigo' al insinuar que tuvo un escarceo con ella.

