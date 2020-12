1 gtres Ficha este maxi abrigo de pana para combatir el frío. Pasear por Manhattan en pleno diciembre es, desde luego, un desafío para el cuerpo con las bajísimas temperaturas que azotan las calles, pero este abrigo te salva de cualquier ventisca. Abrigo oversize, gorrito y unas Dr Martens, y listas para la calle.

2 gtres El abrigo oversize, un básico en su armario. Con un maxi abrigo de piel negro y una gorra de capitán, look de 10 y calentita. Eso sí, Gigi no se olvida de las gafas, fundamentales cuando nieva, por cierto, pero quizá sea más para conseguir un 'look' de incógnito total.

3 gtres Otra opción: El abrigo de peluche negro, al que si además le añades un cinturón anudado a la cintura, ¡lista!

4 gtres Uno de sus últimos 'looks' ha sido algo más deportivo, y colorido. También apostado por el abrigo oversize pero esta vez mucho más desenfadada. Una opción más relajada para triunfar en tus 'street style'.

