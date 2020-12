Agencias Ana Rosa Quintana "Al nuevo año le pido poder dar la noticia de que hemos superado la COVID para siempre y que podemos volver a la absoluta normalidad en nuestras vidas. Pero como imagino que este deseo es compartido, también le pido que no se quede ningún medio de comunicación en el camino y que todos podamos seguir trabajando con libertad de expresión".

Hearst / Fernando Roi Sonia Ferrer "Soy una clásica en mis deseos porque son salud, trabajo y amor. En ese orden. Que 2021 acabe con la Covid-19 lo primero, que al menos alguno de los proyectos que tengo por delante se acabe viendo en las pantallas y como pedir es gratis, también me aventuro con lo que parece imposible... encontrar de una vez a ese amor bueno, inteligente, leal y sincero. Este año no pediré otro año emocionante y lleno de aventuras. ¡No me importa incluso que sea aburrido!".

Diego Puerta Soraya Arnelas "Quiero que venga cargado de proyectos ilusionantes para todo el mundo y mucha música. Que la gente tenga ilusión y ésta viene cuando tienes proyectos ilusionantes".

Agencias Raquel Rodríguez

"¡Que me toque la lotería! (Risas). Es lógico que el mundo desee que todo vuelva a su orden (por el que también nos quejábamos). Mi deseo para este año es seguir viendo a mis padres muchos años, aunque sea por zoom".

Gtres Anabel Pantoja "Salud, fuera virus y muchísimo trabajo".

Agencias Maribel Sanz "Seguir con la misma estabilidad sentimental y profesional que tengo. Me siento una privilegiada de poder vivir de lo que me gusta".

Hearst / Ana Ruiz Mar Saura "Que mi nuevo proyecto de ‘Ocean by Mar Saura’ vaya muy bien. Y también espero que me lleguen proyectos y papeles interesantes".

Hearst / Ana Ruiz Marisa Jara "Para no ser repetitiva con la Covid, lo que pido es salud para toda mi familia y que mi empresa ‘J, de Jara’ siga creciendo como lo hace, a pesar de las adversidades. Y mi mayor deseo, el que siento desde que tenía cuatro años: ser mamá. Ojalá este año que entra Dios me lo pueda dar, que es lo que más deseo en el mundo".

