Gtres ¡Desde luego, que poco tienen que ver los actos de la familia real sueca con los de la española! Victoria de Suecia y Daniel Westling no parecen muy preocupados por el protocolo mientras juegan a hacer espaguetis...

Gtres Estamos seguros de que Donald Trump se ha visto de lo más convincente con esa carita de no haber roto un plato cada vez que se ha puesto a dar un discurso para negar que ha perdido las elecciones. ¡Nosotros no!

Gtres A ver, Hilary Duff, decídete: ¡O hace calor para llevar un vestido de verano o hace frío para calzar esas pantuflas con borreguito! Anda que vas bonita, chata...

Gtres La cara de Emilio Vitolo apurando la cerveza y tratando de no mirar a Katie Holmes mientras se lanza cual hiena a por la pizza no tiene nombre... Aunque también te lo tenemos que decir, hija: buscarte un novio chef para acabar en una pizzería... ¡qué pena!

Agencias Con lo sobria que es mamá Mar Flores, ¿qué le parecerá la pose de su hijo Carlo sobre la pasarela? Que no se sabe si está desfilando o si viene de fiesta... aunque era un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. ¡Podrían ser las dos cosas!

Agencias Este look de Drew Barrymore nos da grima hasta para estar por casa, pero lo de bajar así a la calle lo que da es ganas de denunciarla. ¿Y cuándo le va a decir alguien que esa cosa que lleva puesta ni la protege ni protege a otros del coronavirus? ¡Anda, tira pa' casa y reinicia!

Agencias Es verdad que sólo es un rodaje, pero si alguien te mira con la cara que lo está haciendo Sandra Bullock al tipo de la mascarilla, ¡no te quedes a ver cómo acaba la historia! pero tal y como vemos, esta chica vale para todo: lo mismo reparte leches que te hace de Miss... o te protagoniza un dramón de los de lágrima asegurada. Merece más Óscars, eso es seguro, que sólo tiene uno.

Agencias ¡Madre mía, esperamos que ese careto de Denise Richards sea sólo fruto de un mal día y no su expresión tras leer el guión de la nueva serie que tiene a puntito con José Luis Moreno!

Agencias Está muy bien que Sarah Jessica Parker no sea de esas estrellas que ponen un negocio para que lo lleven otros y triunfe sólo tirando de nombre, pero lo mismo debería contratar a alguien, ¿no? O por lo menos coger un carrito para llevar las cosas, que en Amazon seguro que los hay monísimos y nada caros... ¡Qué ansiedad de verla con tanta caja, oye!

Agencias Cristiano Ronaldo lo da todo, pero todo, todo... en el campo de juego. ¡Qué asco, por favor!

Agencias Apunta, Dua Lipa, que esto te va a venir bien: la diferencia entre pantalón oversize y ‘cinco tallas más grandes’ es que el segundo nos deja verte el tanga. Y no, la verdad es que no nos interesa demasiado... (aunque esas zapatillas de Prada nos las puedes mandar cuando quieras. ¡Un besi, amiga!)

Agencias Katie, cariño, esto es un resumen anual y variado de famosos metiendo la pata durante TODO el año... y aquí estás tú, dos veces en el mismo ranking. Qué honor, ¿eh? Cuesta saber si está teniendo una revelación, si se está atragantando, si le ha dado un tirón en el cuello... Lo de la Cienciología con Tom la dejó... ¡cucu!







Gtres ¿Pero cuánto tiempo hacía que Ashton Kutcher no se comía un helado? ¡Qué ansia! Chico, como dicen las madres: come despacio que te va a sentar mal. Y cuidado que vas a manchar la tapicería del coche. Y deberías quitarte del todo la mascarilla que si le cae helado derretido encima deja de ser efectiva. ¿Seguimos con las recomendaciones?

Gtres Una cosita le queremos decir a Diane Kruger: si escuchas que los brazos de la niña ‘krugen’, para. Si a esto juega la actriz con la niña cuando están solas, cuando llega papá, Norman Reedus, ¿recrean las escenas de peleas en ‘The walking dead’? Todo es posible en esta familia...

Getty Images Maluma, querido, sabemos que los premios son como tus hijos, pero no hace falta que los mimes tanto. De hecho, si quieres tener un bebé, no tienes más que pedirlo: más de una se (nos) entregaría(mos) como voluntaria...

Agencias Una cosa es querer a tus amigos y bromear con ellos, Jason Momoa, pero teniendo en cuenta tu fuerza y tu tamaño, nosotros nos andaríamos con cuidado, que cualquier día... ¡les partes el cuello sin querer y ya la tenemos liada!

Agencias Sí, Matt Bomer está para comérselo, pero lo mismo Bill Pulman se lo ha tomado demasiado en serio... ¿En qué momento se le ocurre hacerle eso? Hay que ser rarito...

Gtres Carlos de Inglaterra no te puede caer mal cuando ves que hasta él se pasa el protocolo por ahí mismo. ¡Mírale, qué salao! Eso sí, nos toca meterle en esta lista, porque no deja de ser un 'royal', y es que viéndole así ¡Isabel se agarra al trono dos siglos más! Por cierto, tenemos duda: ¿qué le pasaba a Carlos de Inglaterra para tener ese sofoco? ¡Está como un tomate!

Gtres "Cuidadito con sacarme fea en las fotos que reparto host...". Eso parece decir la 'chunga' de Carla Bruni. Porque ella es modelo y ha sido Primera Dama de Francia... pero no le toques las palmas.

Gtres Muy mona y muy fina es Kate Middleton... menos si la pones a hacer deporte. Ahí saca su vena más machorra y, si te tiene que apalear, lo hace. Esa cara lo dice todo. Nosotros no nos pondríamos en su camino si la vemos acercarse con eso en la mano...

