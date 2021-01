View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García, presentadora "Que 2021 venga repleto de vacunas, de fuerza para recuperarnos, de ánimo para afrontar nuestra perjudicada economía, de coraje para reinventarnos y, sobre todo, espero que a tope de alegría, amor, caricias, besos y abrazos almacenados durante estos meses. ¡Hay que recuperarlos! ¿Y mi deseo? Poner en práctica lo aprendido en 2020. La vida te sorprende cuando menos te lo esperas. Así que, vivamos el momento, disfrutemos de cada instante, abracemos y cuidemos a nuestros seres queridos y valoremos la grandeza de los pequeños detalles. Todo con mucho humor y más amor".

View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Carmen Lomana, socialité "Nunca suelo desear nada para mí... Sólo que me quede como estoy. Que ya es bastante".

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Gómez (@ceci.gomez) Cecilia Gómez, bailarina "Espero poder cumplir nuestro proyecto personal de boda con Marco. Y, en lo profesional, que nos dejen estrenar mi nuevo espectáculo".

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito, colaborador "Nunca he sido de muchos lujos, pero en pandemia ha aprendido a vivir con apenas cuatro cosas: mi familia, la comida, lo que me transmite mi corazón y mis mascarillas. Sólo pido a 2021 que me quite una de las cuatro. ¡Ya suponéis cuál es…!".

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Coronado (@nicolas_coronado) Nicolás Coronado, actor "Estoy tan agradecido a 2020 que, aunque haya habido cosas malas, también ha habido perlas. Estoy agradecido por muchas cosas y no pido nada. Lo que venga, bienvenido".

View this post on Instagram A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) Blanca Suárez, actriz "El 2020, dentro de lo que cabe, no ha sido un año malo para mí. Me siento afortunada tanto en el amor como en el trabajo. Mi familia y los míos están bien, así que espero que sigan con salud".

View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) Alexia Rivas, periodista "Le pido un poquito más de amor, de humildad y de ayuda de unos a otros. Esto que se dice: ayudar más al prójimo. Una sonrisa y ser más amable con el de al lado, que le puede alegrar el día. Cada uno estamos luchando una batalla de la que el otro no sabe nada y mi deseo es que haya más de bondad y ayuda de unos a otros".

View this post on Instagram A post shared by Sofía del Prado (@sofiadelpradoofficial) Sofía del Prado, Miss Universo España 2017 "Deseo que el año que viene, si todo vuelve a la normalidad, sigamos agradeciendo y valorando las verdaderas cosas importantes de la vida: la salud, la familia y los amigos. Que en vez de buscar siempre lo que no tenemos, demos gracias por todas las cosas maravillosas que ya tenemos y disfrutar de ellas".

View this post on Instagram A post shared by Mar Aguilera Zuheros (@mariadelmaraguileraz) Mar Aguilera, Miss World Spain 2019 "Dejaré que 2021 me sorprenda y no le pediré mucho más que aquello que necesito para que lo demás fluya bien: salud y proyectos nuevos que me ilusionen. Mi mayor deseo es ser feliz. Así que, felicidad, conlleve lo que conlleve, que a día de hoy es tener cubiertos todos los planos de mi vida: salud, trabajo, amor, familia y amistad. Pero eso es la perfección, así que me conformo con que un proyecto laboral que tengo se haga".

