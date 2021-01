View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Una cincuentena muy bien llevada

Makoke cumplió 51 años el pasado 23 de diciembre, pero viendo el tipazo que se gasta en bikini nadie en su sano juicio le echaría esa edad. Y ojo que además está soltera desde que rompió con Tony Spina, quien hace unos días la defendía de los ataques de Kiko Matamoros.





View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Una abuela de lo más playera Ya vemos a los amigos de su niet@ como locos por acompañarle en verano en sus vacaciones con la yaya... Lógico viendo cómo disfruta Makoke de la playa, no por otra cosa desde luego...

View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Una retaguardia perfecta Quien tuvo, retuvo y el pasado de Makoke como modelo bien podría ser un presente. La malagueña sigue teniendo un tipazo de escándalo lo mires desde el ángulo que lo mires...



View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Una abuela influencer Makoke sabe muy bien cómo posar y da igual la postura en la que lo haga que s siempre sale perfecta.

View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Además de abuela cañón, 'exploradora' Makoke promete ser una abuela de lo más enrollada, no solo porque vaya a parecer la madre de su nieto, sino porque seguro que se lo lleva a compartir mil y una aventuras. ¿A qué niño no le gustaría dormir en una cabaña en un árbol?

View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Sabe bien cómo posar Pero ojo que Makoke no solo presume de físico imponente en bikini, también lo hace en la bañera. Ojo al baño de espuma que se marca la futura abuela y la mirada provocadora que le pone a la cámara.



Agencias Y además, suegra enrollada Javier Tudela (27) y Marina Romero (23) comenzaron su relación hace 3 años y casi desde el principio se instalaron con Makoke en La Finca (Madrid). Suegra y nuera se llevan genial. De hecho comparten vacaciones (la foto corresponde a sus vacaciones en Miami en marzo del año pasado) y han sido socias en un negocio de manicura y trabajado juntas para una marca de adornos para sujetadores.

View this post on Instagram A post shared by Javier Tudela (@javier_tudela14) Primer nieto en camino... La parejita está de lo más happy con su futura paternidad, por eso no han dudado en compartir la feliz noticia en sus redes sociales mostrando la ecografía. Aún no se sabe el sexo del bebé, pero sí que nacerá para julio.

