Rafa y Macarena confirman su relación Telecinco En 2016, Rafa y Macarena se conocieron gracias a unos amigos en común. El ex tronista contaba que en su primera cita, trató de impresionarla con uno de sus despampanantes coches de lujo, pero a ella no le gustó nada: le daba “vergüenza” ir en un coche que hacía tanto ruido y que le recordaba "a las motos trucadas" que llevaban los chicos en su instituto para llamar la atención. Cuando se conocieron, Macarena pensó que Rafa era "un chulo".

Las infidelidades de Macarena Telecinco Rafa veía unas imágenes de su novia en las que tonteaba con un chico. Según un testigo, todo podría deberse a una venganza por parte de Macarena, puesto que Rafa se daba un pico con Mónica Hoyos en 'SLVM Snow Week'.

El polígrafo confirma la infidelidad de Macarena Telecinco ¿Has mantenido relaciones sexuales con Ian, tu ex, estando con Rafa? Se le preguntaba a Macarena en el 'poli' y ella respondía con un rotundo "no", pero el polígrafo de Conchita dictaminaba todo lo contrario: ¡MIENTE! Rafa aseguraba que fue "una de las mayores decepciones de su vida".

Reconciliación View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) A pesar de todo lo ocurrido, Rafa acabó perdonando a Macarena. Eso sí, el tema le siguió haciendo daño durante mucho tiempo. "Al final todo el mundo, y más con la edad que tenía ella, 23 años, puede errar. Estoy orgulloso de haber perdonado porque a día de hoy soy muy feliz".

Macarena le pide matrimonio a su chico Telecinco Un día de San Valentín, fue un momento que Rafa no olvidará en su vida. Al colaborador de 'Sálvame' le vendaron los ojos, mientras que Macarena aparecía en plató. La novia de Rafa protagonizaba la mítica escena de 'Love actually' y mientras sacaba cartelitos románticos con una preciosa declaración de amor con su canción favorita de fondo. Finalmente le pedió ella a él matrimonio y Rafa, entre lágrimas, le dijo que SI.

Macarena entra en 'La casa fuerte' View this post on Instagram A post shared by Macarena Millán Suárez 📚🏃🏽‍♀️ (@macarenams) La joven entraba en el reality, pero la experiencia le fue muy complicada. Varias veces quiso abandonar y ahí estuvo Rafa para animarla a llegar hasta la final. Pero la razón por la que no se iba del concurso era una elevada multa económica. "Macarena no se ha ido por la indemnización, que empieza por 'cien' y termina por 'mil'", decía el colaborador. Rafa aseguró que cada día está más arrepentido de haber animado a su novia a participar y hacerse, así, un hueco en la tele.

La nueva casa de Rafa y Macarena Mtmad El colaborador de 'Sálvame' y su chica se mudaron a un chalet con jardín, zona chill out, garaje para dos coches, gimnasio para cultivar sus cuerpazos, vestidor y tres habitaciones. ¡Todo un lujerio! y ambos quisieron enseñar su nuevo nidito de amor en su canal de 'mtmad'.

Supuestas infidelidades de Rafa Mora View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) Los rumores de infidelidades entre la pareja seguían estando a la orden del día. Rafa fue señalado por una infidelidad cuando llevaba pocos meses con Macarena. La chica, camarera de Pachá Ibiza entraba en 'Sálvame' diciendo que no solo fueron besos, si no algo más.

La pareja entra en el concurso de 'Solo' View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) Rafa y Macarena pondrán en juego su relación y pasarán a ser concursantes de 'Solo'. Piensan que el reality les puede pasar factura: "Sin televisión, sin nada, en un piso tan pequeño...". Ahí podremos ver cómo son realmente en pareja.

