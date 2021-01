View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, un equipo invencible. Lo tienen clarísimo, juntos son invencibles y así se sienten. El chef ha dedicado unas bonitas palabras a su chica: "Qué suerte la mía, cada día que paso a tu lado me gusta más nuestra vida, juntos nos hacemos mejores".

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El divertido incógnito de Kiko Hernández. Las bajas temperaturas obligan a llevar chaquetón, y si lo sumamos a la mascarilla y a los primeros rayitos de sol y le metemos gafas y gorra, nos queda un Kiko irreconocible por la calle, ¡menudo incógnito!

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian y sus hijas, 'viaje de chicas'. La empresaria está disfrutando de unos días de desconexión con sus pequeñas en un viaje 'solo de chicas'.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca y su foto más loca. "Y tan normal oye...", confiesa bromeando, una imagen que no se puede tener todos los días ni cualquier, desde luego.

View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) La imagen más inspiradora de Ana Simón. La presentadora ha posado en un auténtico 'día de perros' con unas vistas increíbles en plena naturaleza.

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) Ana Morgade muestra la evolución de su tripita.En un 'selfie-espejo', la presentadora de 'Yu' ha presumido de barriguita de embarazada, ¡cómo crece!

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) El tierno mensaje de María Adánez a su bebé. "Qué ganas tengo de verte la carita", comenta la actriz junto a unas preciosas palabras en las que asegura su familia ya se pregunta a quién se parecerá el pequeño Claudio y confiesa cuánto le quieren ya.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio podría protagonizar 'Emily en París'.La presentadora quería replicar uno de los looks de la protagonista de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix, en su sección de El Hormiguero. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Pau (@paugasol) Pau Gasol y su mujer, Cat McDonnell, de escapada con Vanessa Bryant.El jugador de baloncesto y su mujer se han convertido en grandes apoyos para Vanessa, la viuda de Kobe Bryant. Juntos han compartido una escapada a la nieve que él mismo ha definido como "un tiempo especial juntos".

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Así ha celebrado Georgina sus 27.Georgina ha compartido un vídeo de ambos en un jacuzzi comiéndose a besos y disfrutando del paisaje. Además, Cristiano se lanzaba a tumbarse sobre la nieve para jugar al contraste de tempertaturas.

Instagram Rocío Flores recuerda a su abuelo, Pedro Carrasco La hija de Rocío Carrasco ha compartido unos emotivos 'stories' con los que ha querido recordar a su abuelo, confesando lo orgullosa que se siente de ser su nieta.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García muestra su rincón más íntimo en 'Telecinco' La presentadora ha mostrado cómo es su camerino y la ropa que tiene en él para hacer distintas pruebas de vestuario y ver qué es lo que mejor le sienta.

View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) La sorprendente fotografía de Juan del Val con 18 años El colaborador de 'El Hormiguero' ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía de cuando tenía 18 años. Un momento al que ha reconocido que jamás volvería.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) El romántico baño de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Georgina ha compartido un romántico vídeo en sus redes sociales donde aparece dándose un baño junto a su chico bajo la luz de la luna. Sin duda, para ellos no importaba el frío que hacía y es que en el vídeo se puede apreciar cómo el agua está helada, literalmente.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La tierna felicitación de Paula Echevarría a Miguel Torres La actriz ha confesado que ella ya ha encontrado a la persona especial con la que quiere compartir el resto de su vida. Paula Echevarría ha compartido algunas imágenes inéditas junto a Miguel Torres para felicitarle por su cumpleaños y recordarle lo mucho que le quiere.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) ¿Qué desea controlar Rozalen? La cantante ha confesado que tiene mucha hipersensibilidad y ha reconocido que esto es algo que le gustaría poder controlar, aunque parece que le está costando.

Instagram El regalo de Paz Padilla a Belén Esteban La colaboradora no está pasando por su mejor momento después de anunciar que la empresa que llevaba su marca de joyas le había "engañado" provocando que acabase enfadada con su amiga, Anabel Pantoja.Ahora, Paz Padilla ha decidido regalarle una de sus sudaderas para alegrarle.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer) Alejandro Speitzer dedica una romántica publicación a Ester Expósito La pareja de la actriz ha decidido dedicarle unas románticas palabras para felicitarle por su cumpleaños. Una publicación que ha ido acompañada de varias fotografías de ellos.

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita Flores preocupa con su última publicación La cantante ha preocupado a sus seguidores compartiendo un enigmático mensaje en el que confesaba estar abrumada por la situación que se está viviendo en el país por culpa del coronavirus. "El tiempo que me quede, lo quiero libre", ha confesado.

View this post on Instagram A post shared by Javier Tudela (@javier_tudela14) Javier Tudela desvela el sexo del bebé que espera El hijo de Makoke ha compartido un vídeo muy especial donde se le ve enterarse del sexo de su bebé. La pareja ha entrado en el salón con los ojos tapados y guiados por Anita Matamoros. Al destapárselos han descubierto que en la pared ponía "Javier Jr", dando a entender que esperan... ¡un niño!

Instagram El gesto de apoyo de Belén Esteban a Anabel Pantoja Las colaboradoras han vivido unos días muy tensos después de tener un malentendido por culpa de unas joyas. Ahora, parece que las cosas entre ellas ya vuelve a estar bien y Belén Esteban no ha dudado en compartir los "preciosos" bolsos que ha recibido de su amiga,

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth, así se ha preparado antes del rodaje El actor ha reconocido que hoy ha sido un comienzo de sesión de rodaje muy especial, ya que ha contado con la ceremonia de bienvenida del país.

Instagram María Patiño recuerda uno de sus viajes más especiales La presentadora de 'Socialité' ha decidido recordar a través de sus 'stories' uno de sus viajes más especiales a un lugar paradisíaco.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros presume de abdominales El hijo de Kiko Matamoros, que hace un tiempo se sometió a una operación para acentuar su abdominales, ha mostrado en sus redes sociales cómo han quedado.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) Rihanna sorprende con su vídeo más sensual La cantante ha compartido uno de sus vídeos más sexys en el que aparece ella bailando en lencería. La artista, ha revolucionado las redes con su ropa interior negra y con transparencias.

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) Chrissy Teigen encuentra la excusa perfecta para lucir sus espectaculares vestidos La modelo ha intentado sacar una sonrisa a sus seguidores mostrando cómo se prueba un vestido para lucirlo durante los "premios nada".

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández, orgulloso de sus compañeros El colaborador ha compartido una fotografía junto a algunos de sus compañeros de 'Sálvame' para confesar que son "un gran equipo". De esta forma, ha demostrado lo orgulloso que se siente de ellos.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez presenta su nuevo proyecto profesional La novia de Cristiano Ronaldo ha conquistado a sus seguidores posando en chandal para anunciar su nuevo proyecto profesional, llamado OM by G.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume esquiva las normas de 'Instagram' con un espectacular posado Daniela Blume ha revolucionado las redes sociales compartiendo una fotografía en la que posa completamente desnuda y tapando parte de su cuerpo con pintura para eludir las restricciones de 'Instagram'.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Así se pone en forma Miguel Ángel Silvestre El actor ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que muestra cómo son sus entrenamientos los lunes, demostrando sus dotes para el boxeo.

