View this post on Instagram A post shared by Javier Tudela (@javier_tudela14) Javier Tudela desvela el sexo del bebé que espera El hijo de Makoke ha compartido un vídeo muy especial donde se le ve enterarse del sexo de su bebé. La pareja ha entrado en el salón con los ojos tapados y guiados por Anita Matamoros. Al destapárselos han descubierto que en la pared ponía "Javier Jr", dando a entender que esperan... ¡un niño!

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita Flores preocupa con su última publicación La cantante ha preocupado a sus seguidores compartiendo un enigmático mensaje en el que confesaba estar abrumada por la situación que se está viviendo en el país por culpa del coronavirus. "El tiempo que me quede, lo quiero libre", ha confesado.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer) Alejandro Speitzer dedica una romántica publicación a Ester Expósito La pareja de la actriz ha decidido dedicarle unas románticas palabras para felicitarle por su cumpleaños. Una publicación que ha ido acompañada de varias fotografías de ellos.

Instagram El regalo de Paz Padilla a Belén Esteban La colaboradora no está pasando por su mejor momento después de anunciar que la empresa que llevaba su marca de joyas le había "engañado" provocando que acabase enfadada con su amiga, Anabel Pantoja. Ahora, Paz Padilla ha decidido regalarle una de sus sudaderas para alegrarle.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) ¿Qué desea controlar Rozalen? La cantante ha confesado que tiene mucha hipersensibilidad y ha reconocido que esto es algo que le gustaría poder controlar, aunque parece que le está costando.

