View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo, así era su pasaporte cuando tenía un año La hija de Bárbara Rey ha compartido una divertida fotografía mostrando el primer pasaporte que tuvo. Una publicación que ha sorprendido y encantado a sus seguidores por la entrañable foto de ella con un añito.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda dedica una romántica publicación a Nagore Robles La presentadora ha felicitado a su chica con una romántica publicación en la que confiesa lo enamorada que está de ella y deseando poder celebrar muchos más cumpleaños junto a ella.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Gianluca Vacchi, así vive sus cenas románticas Gianluca Vacchi se ha hecho famosos gracias a sus bailes, y es que no puede dejar de moverse en ninguna situación. Ahora, ha sorprendido bailando al ritmo de la música encima de la mesa donde estaba celebrando una cena romántica.

View this post on Instagram A post shared by Belinda Washington 🦋 (@belindawashingtonb) Belinda Washington comparte una foto inédita junto a Lolita y Rosa Villacastín de jóvenes La actriz ha compartido con sus seguidores un bonito recuerdo de ella junto a Lolita y a Rosa Villacastín en el año 2002. Una publicación que ha sorprendido por lo jóvenes que estaban.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Madonna presume de hija La cantante ha compartido un vídeo mostrando lo bien que se le da a su hija tocar el piano. Madonna es una madre orgullosa que ha querido desvelar el talento de su hija con sus seguidores. ¿Estamos ante otra futura estrella?

