Gtres La top brasileña se puso así de mística para participar en un ritual en Río de Janeiro en honor a Lemanjá, que por lo visto es la diosa del mar (chúpate ésa, Neptuno), pero también de la fertilidad y protectora de los pescadores, el hogar y la familia (¡tiene más títulos que la duquesa de Alba!)



Gtres Alessandra parecía entrar en trance levantando los brazos al cielo como si fuera a levitar. La top eligió para el ritual un bikini en color azul cielo y un pareo blanco atado a un lado de lo más estilosos.

Gtres Mientras la modelo y sus amigas místicas parecían entrar en trance sentadas en la orilla en posición de loto, los niños de la top estaban detrás de ella, ¿tratando de pasar desapercibidos?

Gtres Anja y Noah, los hijos que Alessandra Ambrosio tuvo con Jaime Mazur, esperaban pacientes detrás de su madre mientras ella parecía estar en trance. Se ve que ni el padre de los niños, ni su actual novio, Nicolo Oddi, se podían quedar con ellos y se los tuvo que llevar. Los pobres no parecían saber qué le pasaba a mamá.



Gtres Las caritas de Anja, que ya tiene 12 años, y de Noah, de 8, dan entre penita y miedo... Sobre todo la del peque, parece que se le ha paralizado la cara de tanto forzar la sonrisa.

Gtres Anja, que ha heredado la belleza de su madre, terminó por sumarse al ritual y se subió con Alessandra a una barca para hacer una ofrenda de flores al mar. ¡Divinas las dos!

Gtres Madre e hija estaban tan sonrientes y tan monas con sus bikinis en la barca que parecía que estaban en plena sesión de fotos de moda. ¿Seguirá Anja los pasos profesionales de su madre?

Gtres El 11 de abril esta escultural mujer cumple los 40 años. Hasta ahora sólo bajaba a la playa a bañarse y jugar al voley. Lo mismo todo esto es por alguna crisis...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io