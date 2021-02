View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz muestra la portada y sinopsis de su libro. La polifacética andaluza ha querido mostrar una parte de lo que será su proyecto más especial: "El humor de mi vida", un libro en el que habla del cómo ha llevado el duelo de su marido Antonio y con el que pretende ayudar a otras personas que se encuentren en su situación.

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta muestra el emocionante encuentro con su perrita Canela. La influencer ha querido enseñar cómo fue el día en el que se reencontró con su perrita tras su viaje a Dubái junto a Fabio.

View this post on Instagram A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio) El homenaje de Sara Sampaio a los cuerpos reales. La modelo portuguesa ha subido a su perfil de Instagram un vídeo de TikTok en el que se escucha: "los cuerpos que se ven de esta forma, también tienen esta otra". Mientras tanto, la modelo va cambiando de posturas para enseñarnos que si estás completamente estirada, tu cuerpo se verá más definido que en una posición relajada. Enseñando que depende de la postura el cuerpo se puede ver de una manera u otra.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Los fines de semana mágicos de Georgina Rodríguez. La modelo ha compartido varia imágenes de sus hijos en el barco que tienen en Italia y lo bien que se lo pasan a bordo.

View this post on Instagram A post shared by Lourdes Montes (@lmontesoficial) La nueva afición de Lourdes Montes. La abogada y diseñadora se ha apuntado a un nuevo deporte, el remo, que viene de generaciones atrás en su familia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io