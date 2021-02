1 Cristina Rodríguez responde tajante a Carolina Herrera View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) Cristina considera que la edad no es cuestión de números, sino de actitud, por lo que le ha mandado un mensaje a la diseñadore: Querida Carolina Herrera, las mujeres de más de 50 podemos llevar el pelo como nos de la gana 🤐 Aquí os dejo una muestra de ello" ¡VIVAN LOS RIZOS!

2 Gianmarco recuerda su triunfo en 'El tiempo del descuento' View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) Hace un año que Gianmarco se coronaba como ganador del programa tras muchos conflictos en platós por sus romances con Adara, tonteos con María Patiño y demás. Ahora es toda una estrella del Tik Tok.

3 Kike Calleja presume de perrito View this post on Instagram A post shared by Kike Calleja (@kikecalleja) El reportero más conocido de 'Sálvame' ha querido hacerse un "posado oficial" con su mejor confidente: su perrito sultan, un cachorro de boxer. Es habitual ver al periodista disfrutar de su amigo fiel y este martes ha querido sacar un sonrisa a sus seguidores con esta tierna fotografía.

4 Oriana le riñe a Iván por sus modales Instagram Esta pareja da mucho de que hablar. Nadie da un duro por ellos, pero ahí se mantienen. Eso sí, casi siempre de peleas. Esta vez Oriana reñía a su chico por poner los pies en su 'carísima' mesa. Entre broma y broma la verdad asoma.

