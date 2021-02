Gtres Kiko Rivera, la estrella de esta edición El Dj ya sabe a lo que se enfrenta. El hijo de Isabel Pantoja participó en 'SV 2021' hace una década, en la edición de 2011, pero no hizo un buen papel. Un ataque de gota le hizo abandonar el reality a los 35 días. Su participación fue breve pero intensa. Allí conoció a Jessica Bueno, con la que comenzó una relación con Jessica Bueno y tuvo un hijo, Francisco.

Telecinco Tom Brusse y Melyssa Pinto Fue una de las parejas que más dio que hablar en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Tom Brusse se enrolló con una de las tentadoras, Sandra Pica, y ella le dijo 'adiós muy buenas', pero ahora van a verse las caras en Honduras y entre ellos hay una tensión sexual no resulta, como ya comprobamos en uno de sus últimos encuentros en 'El Debate de La isla de las Tentaciones'.

gtres Rafael Amargo Parece que el bailarín necesita liquidez después de su detención y de que su espectáculo 'Yerma' no consiguiera el éxito esperado. Rafael puede dar mucho juego en la isla y su personalidad puede dar algún que otro quebradero de cabeza a sus compañeros. Ya participó en el reality '¡Mira quién salta!' de Telecinco.

Alexia Rivas Instagram Alexia Rivas La periodista trabajó en 'Socialité' pero saltó a la fama por protagonizar el culebrón del confinamiento, el famoso 'Merlosplace', coprotagonizado por Marta López y Alfonso Merlos. Su viaje a Honduras significa su vuelta a la pequeña pantalla. ¿Dará mucho juego?

gtres Omar Sánchez El novio de Anabel Pantoja podría participar por primera vez en un reality. Y seguro que no se le da nada mal. Está acostumbrado al mar, ya que esWindsurfista profesional e instructor titulado de Surf. Quizá le veamos dando algunas clases a Kiko Rivera.

Gtres Amor Romeira La ex gran hermana nunca ha ocultado que le encantaría participar en este reality y por fin podrá concursar en el reality. Sin pelos en la lengua, su punto débil podría ser su fuerte carácter.

Mtmad Efrén Reyero El ex viceverso ha conseguido su meta: participar en 'Supervivientes'. En 2020 participó en 'La casa fuerte', pero él aspiraba a más. Muchos le han acusado de usar a Marta López –con la que tuvo una apasionado romance– para conseguir su objetivo.

Gtres Maite Galdeano 'GH', 'La casa fuerte' y 'Sola' y ahora... 'Supervivientes'. La madre de Sofía Suescun se ha convertido en una experta en realities y, a este paso, va a superar a su hija. Divierte y desquicia a partes iguales, pero así es ella. ¡El juego está asegurado!

Telecinco Isaac 'Lobo' Su rollito con Marina, en 'La isla de las tentaciones', le ha puesto en el candelero. Ya ha demostrado que es un tentador nato y que consigue todo lo que se propone. Con que en Honduras nos dé la mitad de juego que en República Dominicana.

Telecinco Cynthia Martínez Participó en 'Mujeres y hombres y viceversa', pero ahora está de actualidad por hablar de Canales Rivera y enfrentarse a Efrén Reyero, con los que precisamente coincidirá en el reality. ¿Veremos a los tres saltar desde el mismo helicóptero?

Telecinco Canales Rivera Perdió a su novia por su affaire con Cynthia Martínez y ahora que la ha recuperado, la actriz vuelve a su vida como compañera de reality. Canales Rivera va a sentirse en Honduras como en casa, ya que también participará su primo, Kiko Rivera.

Agencias Zayra Gutiérrez La hija díscola de Guti y Arantxa de Benito se expondrá al gran público en lo que será su primer reality. En estos meses ha sido ha saltado a 'la fama' por ser vista en varias fiestas ilegales saltándose todas las restricciones, entre ellas la de su cumpleaños, por la que tuvo que pedir perdón.

Telecinco Fayna Bethencourt La canaria se dio a conocer por participar en la segunda edición de 'Gran Hermano', donde conoció a Carlos Navarro. Ella le denunció por malos tratos y el juez ha fijado seis años de cárcel para su ex. Fayna quiere empezar de cero y comenzará con su participación en 'Suprvivientes 2021'.

gtres Makoke Parece que la razón principal de la ex de Kiko Matamoros para participar en el reality es su necesidad de 'cash'. Es una mujer fuerte, independiente y con ganas de que la conozcan.

