t5 Jorge Javier Vázquez, primer tronista VIP y gay de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. El presentador de Telecinco aceptó la propuesta de la cadena de convertirse en tronista para buscar el amor.

t5 Lo han presentado como el primer pretendiente de este primer trono VIP y gay de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tom Brusse, conocido por su paso por el programa del amor y 'La isla de las tentaciones', y ahora vuelve a sus orígenes. "Te quiero mucho, te tengo mucho cariño", confesaba Tom Brusse a su entrada como 'primer pretendiente' de Jorge. Pero no, de momento no será su pretendiente, solo acude al programa como ayudante del presentador para elegir a los mejores pretendientes.

t5 Alberto, 27 años. Este joven es de Canarias aunque vive en Madrid. Amante de los animales, trabaja en una oficina de paquetería y le encanta el deporte. Pero, menos mal que Jorge no se ha encaprichado mucho, porque Alberto no ha tardado en confesar que tiene a alguien fuera del programa y que prefiere luchar por lo que tiene, así que no se ha quedado como pretendiente.

t5 David, 44 años. "Vengo a por ti, te lo digo directamente", así ha arrancado. Es de Barcelona y trabaja en un gimnasio como entrenador, socorrista y monitor de natación. Lleva 10 años soltero

t5 Fran, 32 años. Jorge Javier Vázquez y Fran llevan algo más de un año hablando por redes sociales, pero las complicaciones por el coronavirus les han hecho imposible conocerse en persona. Ahora están dispuestos a conocerse a fondo.

t5 Daniel, 27 años. Es de Sevilla y se define como "divertido y morboso", y Jorge se ha quedado encantado con él y su sonrisa. Daniel ha dejado claro que le encantan los perritos, un punto a favor sabiendo cuánto le gustan a Jorge, desde luego. De momento parece su favorito...

