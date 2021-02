1 El regreso de Ylenia Padilla Instagram La televisiva vuelve a ser colaboradora, pero esta vez en un medio diferente. Se estrena como parte del equipo de 'Yu No te pierdas nada' con Ana Morgade y Pantomima Full.

2 Rosalía se encuentra a Kylie Jenner en el supermercado Instagram La cantante quería comprar un 'snack' y de repente...su amiga Kylie la observaba. Se trataba de un póster publicitario, pero muy real. "Mírala ella", comentaba de broma su amiguísima. Parece que la relación no se ha roto, como muchos especulaban.

3 Adara celebra el cumpleaños de su hijo Instagram Aunque parezca un 20, es un 2. Y es que Martín, el hijo de Adara y Hugo Sierra ha cumplido añitos hoy y su madre le ha dedicado un mini fiesta en su honor. Globos, tartas y regalos. No le ha faltado de nada.

4 Kim Kardashian recuerda el cumpleaños de su padre View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La multimillonaria ha recordado a su padre el día de su cumpleaños. En la foto aparecen todos los hermanos Kardashian. Siempre tienen presente a su progenitor. Ahora Kim está pasando un momento complicado por su divorcio y la propia celebrity ha desvelado que contará todos los detalles de su separación en dos ‘realities shows’, en los que ya no aparecerá quien ha sido su marido durante siete años, Kanye West

