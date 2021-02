La semana de los famosos

1 View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo, su impactante cambio.Muchos hasta lo han confundido con Kiko Rivera, ¿se dan un aire no? ¡Qué cambio! Así era hace unos añitos... "La pluma y el pelazo" se mantienen, eso sí, confiesa él mismo.

2 View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría luce incipiente tripita. Pijama, sofá y serie, así disfrutaba de la tarde la actriz, luciendo una barriguita de lo más llamativa.

3 View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez disfruta de sus perretes. En el campo, disfrutando del sol, y con la mejor de las compañías. ¡Planazo de sábado!

4 View this post on Instagram A post shared by Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_) Fabiola Martínez luce sonrisa. No son tiempos fáciles para la modelo, pero nada apaga su sonrisa.

5 View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Maluma se suma al rosa. El cantante está últimamente cambiando de 'look' cada dos por tres, y este llamativo rosa fucsia no podía faltar.

6 View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) Messi felicita a Antonella con una dulce declaración de amor. El futbolista ha dedicado un tierno mensaje a su chica, haciéndonos creer en el amor más que nunca: "Feliz cumple, mi vida, te amo".

7 View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros felicita a su cuñada en su momento más dulce. "Estoy muy orgullosa de ti y admiro tu capacidad de querer tanto", le escribe "por muchos años más, y más acompañadas", unas palabras que hacen clara referencia al bebé, al que conocerán en unos meses.

8 View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo lamenta que su madre vuelve a casa. "¿Quién me va a hacer la comida?", bromea junto a iconos de lágrimas. Bárbara Rey "se vuelve a su casa", anuncia la DJ.

9 View this post on Instagram A post shared by Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) Raquel Sánchez Silva vuelve al mar. Era uno de los paisajes que más añoraba, la playa, y por fin ha vuelto a pisarla. "Me regala la vida estar aquí", comenta emocionada.

10 View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra, así era de pequeño. El actor ha compartido esta imagen para celebrar su 37 cumpleaños, ¡y no ha cambiado nada!

11 View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) Bea Trapote cambia de 'look'. Está a punto de convertirse en mamá de nuevo y ha pasado por chapa y pintura para empezar esta nueva etapa totalmente renovada.

12 View this post on Instagram A post shared by Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada) Ágatha Ruiz de la Prada, como una niña con zapatos nuevos "Me manda un amigo esta foto de cuando yo tenia 20 años. Sigo como una moto", ha escrito la diseñadora junto a esta foto en la que aparece de lo más feliz montando en una vespa. ¡Menuda cara de felicidad tenía!

13 View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) Andrea Duro y su novio: "Desconjuntados" "Sí, así es como llama la actriz a esta foto en la que aparece junto a su chico, el modelo cubano Juan Betancourt. Y la verdad es que ella lleva un estilo informa con sudadera y él, de lo más formal con camisa blanca. Pero quitando ese pequeño detalle... A nosotros nos parece que como pareja 'conjuntan', y mucho.

14 View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) Jessica Bueno presume de barriguita La modelo está embarazada de cinco meses y ha compartido esta imagen en la que luce orgullosa (y cómoda) sus nuevas curvas. Será otro niño y ya sabemos el nombre: Alejandro.

15 View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) Octavi Pujades cuando era un jovenzuelo (enorme) El actor ha sacado del baúl de los recuerdos esta foto en la que aparece con su madre. Era un día especial y se había puesto un traje de chaqueta de tres piezas y eso... Tenía 22 años. Octavi destaca en el comentario que hay junto a la imagen que lleva una chaqueta de la talla 56 y ahora usa una 50. Eso sí, la cara, pase el tiempo que pase es la misma.

16 View this post on Instagram A post shared by geri (@therealgerihalliwell) Geri recuerda a las 'Spice Girls' Nos encanta los jueves porque nuestros famosos desempolvan fotos que son joyas, como esta de la 'ginger'. Vaya modelitos que llevan las componentes de las 'Spice Girls' (y que muchas queríamos imitar, ejem, ejem). Eso sí, nos gustaría saber si Victoria Beckham volvería a ponerse ese vestido.

17 Instagram Chiara Ferragni y su dolorosa operación La italiana ha compartido un 'reel' en el que muestra cómo ha sido depilarse por primera, y parece que última vez, la nariz. A pesar de intentarlo, no ha podido ocultar su cara de sufrimiento tras retirarse la cera.

18 View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya muestra su lugar de reflexión La cantante ha confesado que no hay nada mejor como el campo para desconectar y poder relajarse durante unos segundos. Soraya ha reconocido que le encanta poder sentarse y contemplar el paisaje para evadirse de todos los problemas.

19 View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) Jorge Cadaval y César están de celebración Los cómicos han mostrado su gran felicidad al saber que recibirán la Medalla de Andalucía de las Artes. Un premio con el que están muy entusiasmados. Además han aprovechado para dar las gracias a todos los que le han apoyado.

20 View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Oriana Marzoli se lanza en paracaídas La 'influencer' está pasando una semana en Dubái y ha decidido vivir una experiencia extrema junto a su amiga tirándose en paracaídas. Este ha sido el segundo salto que ha hecho en su vida y ha reconocido que le encanta.

21 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Salma Hayek conquista las redes sociales La actriz ha compartido un 'selfie' mostrando cómo es su rostro sin nada de maquillaje. Lo cierto es que Salma Hayek ha demostrado que sigue estando igual de espectacular con o sin maquilllaje.

22 View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) Jon Kortajarena pasa un divertido día con Alejandra Onieva El modelo ha pasado una tarde muy divertida paseando con su compañera de rodaje, Alejandra Onieva. Los actores se conocieron en 'Alta Mar' y han creado una gran amistad.

23 View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka ya tiene sustituto para 'Rosito' La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' parece que ya tiene un nuevo peluche para sustituir a su querido Rosito. ¿Qué nombre le pondrá a este?

24 View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Jennifer López, así ha celebrado el cumpleaños de sus mellizos La cantante ha celebrado el cumple de sus hijos con una gran celebración y un emotivo vídeo en el que ha mostrado todas las sorpresas que han tenido.

25 View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martín recupera unas fotografías de su anterior verano La colaboradora de televisión ha revolucionado las redes mostrando unas espectaculares fotografías del pasado verano en el que luce una impresionante figura.

26 View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira muestra lo que hace cuando nadie le ve La cantante ha mostrado qué es lo que hace después de una sesión de estudio cuando todo el mundo está durmiendo. Parece que la adrenalina que siente cuando trabaja provoca que luego esté un poco hiperactiva en casa.

27 El regreso de Ylenia Padilla Instagram La televisiva vuelve a ser colaborador, pero esta vez en un medio diferente. Se estrena como parte del equipo de 'Yu No te pierdas nada' con Ana Morgade y Pantomima Full.

28 Rosalía se encuentra a Kylie Jenner en el supermercado Instagram La cantante quería comprar un 'snack' y de repente...su amiga Kylie la observaba. Se trataba de un póster publicitario, pero muy real. "Mírala ella", comentaba de broma su amiguísima. Parece que la relación no se ha roto, como muchos especulaban.

29 Kim Kardashian recuerda el cumpleaños de su padre View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La multimillonaria ha recordado a su padre el día de su cumpleaños. En la foto aparecen todos los hermanos Kardashian. Siempre tienen presente a su progenitor. Ahora Kim está pasando un momento complicado por su divorcio y la propia celebrity ha desvelado que contará todos los detalles de su separación en dos ‘realities shows’, en los que ya no aparecerá quien ha sido su marido durante siete años, Kanye West

30 Adara celebra el cumpleaños de su hijo Instagram Aunque parezca un 20, es un 2. Y es que Martín, el hijo de Adara y Hugo Sierra ha cumplido añitos hoy y su madre le ha dedicado un mini fiesta en su honor. Globos, tartas y regalos. No le ha faltado de nada.

