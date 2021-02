View this post on Instagram A post shared by Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada) Ágatha Ruiz de la Prada, como una niña con zapatos nuevos "Me manda un amigo esta foto de cuando yo tenia 20 años. Sigo como una moto", ha escrito la diseñadora junto a esta foto en la que aparece de lo más feliz montando en una vespa. ¡Menuda cara de felicidad tenía!

View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) Andrea Duro y su novio: "Desconjuntados" Sí, así es como llama la actriz a esta foto en la que aparece junto a su chico, el modelo cubano Juan Betancourt. Y la verdad es que ella lleva un estilo informa con sudadera y él, de lo más formal con camisa blanca. Pero quitando ese pequeño detalle... A nosotros nos parece que como pareja 'conjuntan', y mucho.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) Jessica Bueno presume de barriguita La modelo está embarazada de cinco meses y ha compartido esta imagen en la que luce orgullosa (y cómoda) sus nuevas curvas. Será otro niño y ya sabemos el nombre: Alejandro.



View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) Octavi Pujades cuando era un jovenzuelo (enorme) El actor ha sacado del baúl de los recuerdos esta foto en la que aparece con su madre. Era un día especial y se había puesto un traje de chaqueta de tres piezas y eso... Tenía 22 años. Octavi destaca en el comentario que hay junto a la imagen que lleva una chaqueta de la talla 56 y ahora usa una 50. Eso sí, la cara, pase el tiempo que pase es la misma.

View this post on Instagram A post shared by geri (@therealgerihalliwell) Geri recuerda a las 'Spice Girls' Nos encanta los jueves porque nuestros famosos desempolvan fotos que son joyas, como esta de la 'ginger'. Vaya modelitos que llevan las componentes de las 'Spice Girls' (y que muchas queríamos imitar, ejem, ejem). Eso sí, nos gustaría saber si Victoria Beckham volvería a ponerse ese vestido.

