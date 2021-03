1 El nuevo amigo de la hija de kim kardashian View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La vida de Kim Kardashian, y la del resto de su familia, ha experimentado un giro inesperado en los últimos meses. Entre su divorcio de Kanye West, el fin definitivo de Keeping Up With The Kardashians y las nuevas pistas sobre futuros proyectos, nada es como hace un tiempo en Calabasas. El último gran cambio implica la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Concretamente, una inesperada mascota de su hija mayor, North West, quien la ha presentado en sociedad ante los casi 210 millones de seguidores de su madre. Pista: es un reptil y va vestido de Skims.

2 Edurne posa con su persona 'tranquilita' View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Ya falta muy poco para que Edurne y David de Gea den la bienvenida a su primera hija. Ya lo tienen "todo preparado" y la cantante está teniendo un embarazo muy bueno. Siempre con el sentido del humor que le carcateriza, Edurne ha subido esta bonita foto a las redes poniendo: "En esta foto hay una persona muy impaciente y otra muy tranquilita!!🥰👶🏼❤️" Seguro que cuando nazca, tan tranquilita no va a estar. Será un terremoto como sus padres.

3 Diego Matamoros felicita a su hermana Laura View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros ha compartido en su Instagram una fotografía con su hermana Laura para felicitarle el cumpleaños. La ha acompañado de un texto precioso: "Quién me iba a decir que mi hermana me adelantaría por la derecha en muchos sentidos. Es un ser de luz".

4 El cambio de look de Anita Matamoros View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros ha seguido los pasos de Aitana Ocaña o Dua Lipa y se ha sumado a la revolución de las underlights: técnica que consiste en teñir solo las capas inferiores del cabello con mucho contraste. El pelo bicolor se impone con fuerza a los tonos tradicionales y la hija de Kiko Matamoros no se ha querido quedar con las ganas de llevarlo.

