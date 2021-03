Getty Images La actriz Hiba Abouk, con mini vestido de Giambattista Valli.

Getty Images La actriz Marta Nieto, espectacular con este vestido con escote palabra de honor en negro y dorado.

Gtres Aitana, que actuará durante la gala, con un original diseño de Versace.

Getty Images El actor Eduardo Sbaraglia.

Getty Images La actriz Natalia Verbeke con pendientes y Anillo Fiorever en oro blanco de 18 qt con un diamante central y pavé de diamantes de Bvlgari

Getty Images La actriz Paz Vega, una de las más elegantes de la noche, con un vestido de alta costura de Georges Hobeika.

Gtres Nathy Peluso, que actuará durante la gala, con un original vestido de escote barco y abertura delantera, un diseño en el que ella ha participado.

Gtres Antonio Banderas, presentador de la gala de esta edición, posaba serio en la alfombra roja.

Getty Images La cantante Diana Navarro, ideal, con un vestido color nude y pedrería.

Gtres Belén Cuesta, elegante y sobria, con un vestido negro.

Getty Images La veterana actriz Marisa Paredes ha combinado un vestido de Juan Duyos con un abrigo de un diseñador italiano.

Gtres La divertida pose de Carlos Areces en la alfombra roja no ha pasado desapercibida para nadie.

Gtres El actor José Coronado.

Gtres La actriz fue una de las pocas invitadas que acudió a la gala con pantalón.

Getty Images Daniela Santiago ha apostado por el animal-print.

Gtres La actriz Verónica Forqué.

Gtres La actriz Elena Irureta, con total-look rojo.

Gtres La cantante Vanesa Martín apostó por un traje negro y metalizado.

Gtres María Casado, con vestido de Pronovias.

Gtres Carlos Latre actuará en la gala.

Cedida JCPajares Natalia de Molina de JCPajares. Con una americana que se alarga dando paso a una gran cola y un pantalón ancho en gran satén de seda blanco. El conjunto se remata con un bralette joya ‘multitira’ hecho artesanalmente en una malla bordada con estrellas y abalorios 3D semi-transparentes.

View this post on Instagram A post shared by PAULA USERO (@paulausero) La actriz Paula Usero, nominada a Mejor Actriz de Revelación por 'La boda de Rosa', con vestido de Redondo Brand, joyas de Suárez y zapatos de Jimmy Choo.

View this post on Instagram A post shared by Patricia López Arnáiz (@patricialopezarnaiz_act) La actriz Patricia López Arnaiz, nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'Ane', con un escotado vestido de Oscar de la Renta, sandalias de Louboutin y joyas de Bárcena.

Gtres María Barranco, que entregará uno de los premios, con un precioso vestido de flores rojas y mascarilla a juego.

