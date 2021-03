View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) Katy Perry se "cuela" en el posado de Orlando Bloom La pareja ha protagonizado un divertido momento mientras Orlando Bloom intentaba posar para su intervención en los 'Critics' Choice Awards'. En ese momento, la cantante ha interrumpido para bromear con él dejándole claro que no llevaba el mejor vestuario para estar en la playa.

Instagram El bonito gesto de Antonio Banderas con Aitana Ocaña La cantante ha compartido una tierna fotografía en la que se puede ver cómo el actor no dudaba en ayudarle para que ella pudiese colocarse bien sus tacones sin caerse.

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito cuenta su problema con la justicia El colaborador ha reconocido que le ha llegado una multa y ha desvelado que justo se ha producido el mismo día que ha perdido su DNI.

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) El hijo de Dafne Fernández ya habla "bebé" La actriz ha celebrado el cumple mes de su pequeño reconociendo que justo el mismo día que hace tres meses ha comenzado a hablar "bebé".

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López intenta salir adelante La cantante ha vivido un duro golpe tras el fallecimiento de su compañero de 'OT' Álex Casademunt. Ahora, Rosa López ha publicado un mensaje en sus redes sociales reconociendo que solo queda "levantarse y continuar".

