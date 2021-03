Tik Tok Madonna, ¿le roba el cuerpo a una fan? La reina del pop es tendencia por un nuevo escándalo. Una fan suya llamada Amelia M. Goldie se ha quejado en TikTok, de robarle el cuerpo para compartir una fotografía suya en redes sociales. Aunque la joven se lo ha tomado con mucho humor, cree que la cantante debería al menos mencionarla.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio da la bienvenida a la primavera. "Al fin llegó la puesta de sol", la presentadora dice que va a aprovechar su fin de semana para querer a sus chicos.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) Sofía Vergara comparte una foto de los 90. La explosiva actriz dedica cada semana a recordar tiernas momentos de su pasado en la que podemos ver que los años no pasan por ella.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García recuerda con nostalgia 'MYHYV'. "Qué de recuerdos bonitos me llevo de mis diez años en @myhtv No puedo evitar esbozar una sonrisa de cariño y complicidad recordando todo lo que viví desde las escaleras y micrófono en mano con mis chic@s.¡¡¡Qué derroche de amor y humor!!! ¡¡¡Un verdadero placer!!", ha escrito la presentadora a moda de despedida.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y su encuentro con Darth Vader. La cantante ha compartido divertidas imágenes de su encuentro con este personaje de 'La guerra de las galaxias'.

