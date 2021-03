1 Instagram Dulceida llora de la emoción por este notición La influencer será una de las próximas invitadas a 'El Hormiguero' y no ha podido aguantar la emoción. "Como soy de intensita ehh, pero soy así, ya me conocéis", comentaba Dulceida por sus redes y es que le hace tremendamente ilusión salir en el programa. Seguro que nos cuenta muchas anécdotas divertidas.

2 Instagram Miguel Frigenti y su novio de lo más enamorados Kiko Hernández contaba que le había llegado ciertos rumores sobre un posible "lío" entre Frigenti y Lobo (isaac de la isla de las tentaciones). Negándolo en plató, el colaborador ha compartido esta imagen con su chico demostrando lo que se quieren.

3 Instagram Makoke tiene planes para Semana Santa La ex mujer de Kiko Matamoros ha decidido cogerse las vacaciones de Semana Santa y así las está disfrutando: ¡en un parque de atracciones! No sabemos quién le ha podido acompañar, pero seguro que está disfrutando como una niña de todo el ambiente.

4 View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara muestra como es realmente la maternidad La influencer no se ha cortado para enseñar su realidad. La joven ha publicado una foto en la que sale sacándose leche para su pequeña. Una forma de darle normalidad a la lactancia.



