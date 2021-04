Mediaset Omar Sánchez El novio de Anabel Pantoja ha comenzado la aventura con mucha ilusión y energía, es que la playa es el sitio en el que más cómodo se siente. Para la ocasión ha optado por un bañador con estampados blanco azul y amarillo. Además, ha lucido una gorra que le vendrá muy bien para las largas horas que deberá pasar al sol.

Mediaset Lola Mencías La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' espera que podamos conocer una nueva faceta de ella en este concurso. Una experiencia que ha decidido empezar con un bikini naranja de lo más llamativo.

Mediaset Lara Sajén Sin duda, ella es una de las concursantes que más ha sorprendido con su estilismo. Lara Sajén ha lucido uno de los bañadores más llamativos del concurso con un estampado animal print.

Mediaset Alexia Rivas La periodista tiene muchas ganas de que se le conozca más allá de su romance con Alfonso Merlos. Alexia Rivas ha optado por un bikini rosa palo que seguro que resaltará su moreno con el paso de los días.

Mediaset Tom Brusse El francés ha vuelto a encontrarse con Melyssa Pinto en este nuevo concurso al que ha entrado sin conocer nada de él. Para la ocasión, ha optado por un bonito bañador morado.

Mediaset Melyssa Pinto La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está dispuesta a llegar hasta el final de este reality. La joven es una apasionada de la moda y así lo está demostrando con cada bañador que ha lucido hasta el momento en la isla.

Mediaset Valeria Marini La italiana no ha tardado nada en hacerse un hueco dentro del concurso y familiarizarse con sus compañeros. Además, nos ha dejado uno de los posados más llamativos con un curioso bikini con flecos.

Mediaset Carlos Alba El ex concursante de 'MasterChef' ha lucido abdominales y ha mostrado los numerosos tatuajes que tiene en su cuerpo. Carlos Alba ha decidido llevar a esta nueva experiencia un llamativo bañador azul con estampados.

Mediaset Alejandro Albalá El ex de Isa Pantoja quiere que el público le conozca por sus méritos y su personalidad. Para comenzar esta experiencia ha posado con un bañador negro con pequeños cohetes.

Mediaset Sylvia Pantoja La prima de Isabel Pantoja ha comenzado con fuerza este concurso y ya ha protagonizado la primera pelea de 'Supervivientes'. El 'look' que ha escogido para dar el pistoletazo de salida a esta experiencia ha sido un bañador rojo con un escote dorado.

Mediaset Agustín Bravo El presentador ha sido uno de los pocos que ha optado por llevar un bañador de estampado con flores. Sin duda, un 'look' de lo más apropiado para estar en la isla.

Mediaset Palito Dominguín La hija de Lucía Dominguín ha presumido de figura con un bonito bañador bicolor compuesto por una parte de arriba negra y una parte de abajo verde agua

Mediaset Antonio Canales El bailaor ha realizado uno de sus posados más originales. Antonio Canales está dispuesto a darlo todo en este concurso para el que ha elegido un bañador negro.

Mediaset Olga Moreno La mujer de Antonio David ha optado por lucir un bikini blanco con estampados con flores. Olga Moreno ha posado con una gran sonrisa, demostrando que ya se encuentra con mucha fuerza.

Mediaset Gianmarco Onestini Tras su paso por 'GHVIP' el italiano ha vuelto para demostrar hasta dónde es capaz de llegar. Gianmarco ha lucido uno de los bañadores más discretos en color negro con líneas blancas en el lateral.

Mediaset Marta López La colaboradora ha lucido un trikini que estiliza su figura y le sienta de maravilla. Un 'look' compuesto por una parte de abajo negra y una parte de arriba con rayas blancas y negras.

