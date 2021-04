View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) El regreso de las Kardashian Las hermanas Kardashian se han reunido en lo que parece ser una noche de chicas. “La pandilla de hermanas está de regreso y en plena forma”, asegura Khloé en su cuenta de Instagram. Aunque no lo parezca, con la que está cayendo con el tema del Covid, esperamos que eso sea el salón de su casa y no una discoteca…

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas comparte mesa y mantel con “tres genios” El portero de fútbol, recién divorciado de Sara Carbonero, ha quedado para comer, según sus propias palabras, con “tres genios”. Estos son el presentador Christian Gálvez, el cantante David Summer y el hacker e ingeniero informático Chema Alonso. ¿De qué se conocerán estos cuatro?

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó disfruta de un sábado de relax La mediática marquesa de Griñón ha colgado una fotografía en la que aparece la mar de cómoda en la cocina de su casa. Eso sí, cómoda pero con mucho estilo…

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Lorenzo (@vanesalorenzo_) Vanesa Lorenzo comenzó su carrera siendo actriz La esposa de Carles Puyol, la modelo Vanesa Lorenzo, se ha puesto nostálgica recordando sus inicios como actriz. Y es que, con tan solo 11 años, apareció en la película ‘Entreacte’.

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez, feliz de alcanzar una nueva semana de embarazo En su semana 33 de embarazo, la actriz presume de barriga con esta divertida fotografía. Como ella misma dice: “¡Qué mona va esta chica siempre!”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io